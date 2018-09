Prezident ostrovní země Nauru Baron Waqa měl během summitu Pacific Islands Forum spory se zástupci čínské delegace. Waqa tvrdí, že se šéf čínské delegace choval arogantně. Čínu obvinil z toho, že si v regionu kupuje vliv bez ohledu na zájmy místních obyvatel.

„Nejsou našimi přáteli. Potřebují nás pouze pro své vlastní zájmy,“ řekl na adresu Číňanů prezident ostrova, který má rozlohu 21 kilometrů čtverečních a žije na něm 11 tisíc obyvatel, což jej řadí na konec žebříčku států podle počtu obyvatel. Čína je naopak na prvním místě s 1,4 miliardy lidí.

Prezident ostrovního státu dodal, že jim doma nikdo nebude diktovat, jak se mají chovat. S arogancí velkých států se prý setkávají i zástupci dalších menších ostrovních zemí v pacifické oblasti. Waga požaduje omluvu po Číně a chce si na její aroganci stěžovat na půdě Organizace spojených národů i při dalších mezinárodních setkáních.

Před premiérem Tuvalu? Zbláznil se?

Roztržka vypukla poté, co šéf čínské delegace Tu Čchi-wen chtěl promluvit na summitu během debaty o klimatických změnách. Jeho vystoupení mu prezident Nauru odmítl s tím, že nejprve musí domluvit představitelé ostrovních zemí. „Choval by se stejně před svým prezidentem? To pochybuji,“ kladl řečnickou otázku Waga.

Později před novináři o Tu Čchi-wenovi řekl, že je bezvýznamným činitelem a že se choval jako blázen. „Není ani ministr a chce promluvit před ministerským předsedou Tuvalu. Zbláznil se?“ dodal rozčílený prezident Nauru. Už při příjezdu čínské delegace imigrační úředníci Nauru odmítli orazítkovat čínské diplomatické pasy a požadovali normální pasy.

Stejná blamáž jako v Česku. I v Polsku jde Číňanům hlavně o vliv a hotové firmy

Chladné vztahy mezi Nauru a Čínou posiluje i to, že malý ostrov v Mikronésii uznává Tchaj-wan. Ten naopak neuznává jako samostatný stát Peking. Tchaj-wan Nauru také finančně podporuje. Mimo jiné budovy, kde se setkání států konalo, byly postaveny díky podpoře Tchaj-wanu.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí jakékoliv pochybení čínské delegace odmítla. Naopak ostrovní republiku Nauru obvinila z porušení pravidel fóra s tím, že její prezident ze setkání učinil frašku.

Čína posiluje vliv v pacifické oblasti svou finanční pomocí. Její výše už předstihla regionální velmoc Austrálii. Loni Čína v této oblasti investovala 4 miliardy dolarů, zejména na Papui-Nové Guineji. Kritici tvrdí, že si tím Čína kupuje strategický vliv a malým ekonomikám dává nevýhodné podmínky pro splácení půjček.

