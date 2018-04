Čína odstraní své obchodní bariéry, míní Trump

Trump kritizuje Čínu za údajné krádeže amerického duševního vlastnictví a hrozí, že uvalí cla na dovoz čínského zboží v hodnotě kolem 150 miliard dolarů (přes tři biliony korun). Peking již představil své plány na odvetná opatření a na finančních trzích panují obavy, že spor přeroste v obchodní válku mezi dvěma největšími ekonomikami světa, píše agentura AP.

Někteří představitelé Bílého domu, například hlavní ekonomický poradce Larry Kudlow, nicméně signalizovali, že Spojené státy by cla nemusely vůbec zavést, pokud Čína svou ekonomiku více otevře.

„Prezident Si (Ťin-pching) a já budeme vždy přátelé, bez ohledu na to, jak se vyvine náš spor ohledně obchodu. Čína odstraní své obchodní bariéry, protože to je správná věc,“ napsal dnes Trump na svém twitterovém účtu. „Bude dosaženo dohody o duševním vlastnictví,“ dodal. Čínu i USA tak podle Trumpa čeká „skvělá budoucnost“.

