Chcu víc. Matěj Hollan v politice ještě končit nehodlá

Jako vrcholného politika města mimo jiné se zodpovědností za dopravu ho před dvěma lety chytili revizoři bez platné šalinkarty (brněnská verze tramvajenky) v jednom z brněnských rozjezdů (místní noční autobusová doprava). Hollan svůj přestupek krkolomně vysvětloval tím, že mu někde po cestě vypadly klíče od domu, a když to zjistil, ve stresu si zapomněl cvaknout lístek.

Hollan také musel brněnským zastupitelům vysvětlovat, proč jeho služební auto s řidičem najelo za rok a půl 70 tisíc kilometrů. Vrcholem bizarního počínání brněnského náměstka pro kulturu byly sadomasochistické hrátky v ukrajinském Lvově, které nahrál na Facebook Hollanův spolustraník. Na videu se mladý politik nechává bičovat do půl těla nahý. Během bičování pak vykřikuje „chci víc“.

Svých eskapád, které hnutí poškodily, dnes Matěj Hollan lituje. „Bezpochyby jsem udělal několik komunikačních chyb,” říká v rozhovoru pro týdeník Euro. Jeho hnutí Žít Brno letos znovu kandiduje v komunálních volbách, ačkoli obhajoba původního úspěchu je dnes skoro nemožná.

Jak hodnotíte vaše čtyřleté počínání na brněnském magistrátu?

Měli jsme na starost několik témat. Myslím, že nejsilněji se nám podařilo uspět v sociální oblasti. Velmi úspěšný je projekt Rapid Rehousing neboli rychlé zabydlení, které ukončuje bezdomovectví. Brno nabídlo rodinám bez domova městské byty, aby jim pomohlo znovu nastartovat aktivní život. Valná většina z 50 rodin se po roce bydlení udržela bez dluhů na nájemném. Podle vědců z Ostravské univerzity, kteří dopad projektu zkoumají, se zlepšilo i zdraví rodin a ušetřily se nemalé prostředky na lécích či třeba výjezdech ambulancí. Ukázali jsme, že ten náš projekt je správný a má jasné výsledky. Rádi bychom v tom pokračovali, abychom Brno úplně zbavili bezdomovectví.

A další naše velké téma je kultura, kde se podařilo obrovské množství věcí. Dvojnásobně vzrostla finanční podpora nezávislé kultury a výrazně také pokročily přípravy stavby nového Janáčkova koncertního sálu za 1,3 miliardy, který se začne stavět příští rok.

Z vašeho hnutí ale během těch čtyř let odešla řada výrazných tváří. Proč?

To hnutí samozřejmě prošlo různými porodními bolestmi. Doplatili jsme na to, jakým způsobem jsme minule udělali kandidátku do centrálního brněnského obvodu Brno-střed. Dělali jsme to v rychlosti. Rozhodli jsme se, že když sundáme Onderku (Roman Onderka, tehdejší primátor Brna za ČSSD - pozn. red.), tak sundáme i Šťástku (Libor Šťástka, tehdejší starosta Brna-střed za ODS - pozn. red.). To se nám nakonec podařilo, ale doplatitli jsme na rychlost skládání té kandidátky, protože ten tým se nám poté rozpadl. Je to teď až tak pitoreskní, že když Babiš dělá vládu s komunisty, tak náš starosta na Brně-střed Martin Landa je teď lídrem ANO, což je pro mě nepochopitelné.

Vy vidíte chyby jen na jeho straně? Nepřijde vám, že jste udělali nějaké chyby také vy jako hnutí?

Pokud si někdo projde nějakým občanským hnutím a poté přestoupí do hnutí, jehož šéf a premiér je trestně stíhaný a dělá vládu s komunisty, tak za to fakt nemůžu odpovídat, co se děje lidem v hlavě při takovém rozhodování. Ale už si při skládání kandidátky budeme dávat pozor, aby tam nepřišli lidé, kteří mají protichůdné názory s našimi.

Ale pan Landa má v Brně velmi dobré renomé a je pozitivně hodnocen dokonce i opozicí. Není vám líto, že jste o něj přišli?

Jsme rádi, že naši čtyři lidé v radě centrálního brněnského obvodu přispěli k tomu, že obvod udělal velký kus práce. Oproti tomu, jak to tady fungovalo před čtyřmi lety, teď vypadá Brno-střed krásně. Má dobře vyřešené předzahrádky, radnice je otevřená vůči lidem. Ale také jsme zjistili, že Martin Landa má zcela jiné názory, než nám tvrdil před čtyřmi lety.

Je na tom teď Žít Brno lépe, nebo hůře než před čtyřmi lety?

Jak se to vezme. Teď už si samozřejmě nemůžeme hrát na to, že jsme protestní hnutí proti bývalému vedení. Víme, že jsme dostali značnou část protestních hlasů. Lidé nás volili z velké části proto, aby z radnic zmizeli Onderka a Šťástka. Z toho už dneska žít nemůžeme. Museli bychom protestovat sami proti sobě. To asi umí jen Babiš, který vyhrál volby s tím, že protestoval proti vlastní vládě. Teď můžeme jen prezentovat své výsledky. Teď už víme, co obnáší politická práce, víme, jak funguje ten úřad. Hodně jsme narazili třeba na odboru dopravy, náš přístup se tam setkal s velkou rezistencí, a proto se mnoho věcí nepodařilo. Už jsme se z toho poučili a chceme se soustředit jen na oblasti, ve kterých se nám dařilo, tedy sociální oblasti a kultuře.

Udělal jste vy sám nějakou chybu během působení v brněnské politice? Těch věcí, které s vámi byly spojené, se stala řada. Vašimi aférkami zdůvodňují svůj odchod i někteří bývalí členové Žít Brno.

Nebudu se vymlouvat na to, že je proti mně vedena nějaká kampaň, jak je teď zvykem. Bezpochyby jsem udělal několik komunikačních chyb, uvědomuju si, že z nějakých mých kroků zůstala pachuť. Měl jsem to lépe vysvětlovat. Včetně té jízdy na černo. Měl jsem si lépe pohlídat, že služební auto jezdilo i v době mé dovolené. To jsou věci, které se dějí normálně. Ale měl jsem je umět lépe vysvětlovat. Vím také, že mě hodně pohltitla ta práce v politice a na nějakou dobu jsem se ztratil třeba z Facebooku a přestal jsem komunikovat s voliči. I proto jsme v hnutí dospěli k názoru, že už nebudu lídrem, ale jedničkou do voleb bude Barbora Antonová a dvojkou Martin Freund. Jsou v komunikaci s voliči asi lepší než já.

Byly to skutečně jen komunikační chyby? Měl jste to vůbec dělat? Třeba jezdit na černo, využívat služební vůz o dovolené pro soukromé účely? To se asi normálně nedělá…

Když vezmu tu jízdu načerno, vím, jak to probíhalo. Nikam jsem neutíkal, někdo si to vymyslel a pak už si to žilo vlastním životem. Měl jsem to lépe vysvětlit, abych zamezil takovým interpretacím. Co se týče mých cest služebním autem, já jako politik žádnou dovolenou nemám, jsem v práci 24 hodin denně. Snažím se teď více pracovat s časem, abych pak nemusel věci narychlo řešit třeba z dovolené a jezdit někam služebním autem. Společnost to vnímá negativně.

Co když se váš úspěch nepodaří zopakovat? Čím byste se chtěl zabývat po případném odchodu z politiky?

Jsem člověk přirozeně politický. Těm tématům, kterým se věnuji v politice, jsem se věnoval i před vstupem do politiky. Chci se tomu věnovat, ať už budu v politice, nebo ne. S případným koncem v politice mi tento život neskončí. Ale byla by to jasná zpětná vazba veřejnosti, co si o mém působení v politice myslí.

