Cambridge Analytica pracovala pro brexitovou kampaň Leave.EU, tvrdí exmanažerka

Cambridge Analytica se loni na jaře stala světoznámým pojmem, když média v Británii i Spojených státech informovala, že firma podvodně získala údaje o desítkách milionů uživatelů facebooku. Nashromážděná data pak údajně použila pro vývoj nástrojů na účinné cílení politické reklamy na internetu.

Britský rozměr skandálu kolem firmy a možné napojení poradenské společnosti na dění před referendem o členství Británie v EU od té doby vyšetřuje jeden z výborů dolní komory britského parlamentu. Podnikatel Arron Banks, který financoval Leave.EU, v minulosti veřejně přiznal, že jeho kampaň si CA najala. Později ale před poslanci řekl, že volil nesprávná slova. „Jestli jsme je najali? Zjevně ne. Protože jsme jim nezaplatili a nepodepsali smlouvu,“ řekl v červnu 2018.

Podle Kaiserové ale na „zpoplatněnou“ práci došlo, přestože žádná smlouva nikdy podepsána nebyla. Jako důkaz pro své tvrzení označila dokumenty předané britským poslancům, mezi nimiž je také e-mailová komunikace mezi předními představiteli CA, Leave.EU a Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP), jejíž tehdejší lídr Nigel Farage byl hlavní tváří Leave.EU.

Vyjádření nasvědčují tomu, že CA analyzovala data poskytnutá stranou UKIP a výsledek své práce předala Leave.EU. Kaiserová uvádí, že Banks peníze za tuto činnost předal UKIP, ta se ale rozhodla, že je CA nevyplatí. „Mám pádné důvody věřit, že tyto soubory dat a analyzované údaje zpracovávané společností Cambridge Analytica… byly následně použity kampaní Leave.EU bez další pomoci od Cambridge Analytica,“ uvedla bývalá pracovnice CA.

There is a lot in here. This for eg is very interesting. It's a discussion of legality of what they're planning to do with data with Matthew Richardson. He's a key player who connects Nigel Farage to the US far right. Ex-general secretary of UKIP & close to Robert Mercer pic.twitter.com/m4TGpMST9l