Komentář: Bydlení v Česku řeší hlavně centrální bankéři. Tak to nemůže zůstat

Bydlení je základní lidská potřeba. A schopnost či možnost pořídit si vlastní byt souvisí s celou řadou dalších lidských potřeb - většina z nás potřebuje nějaké „hnízdo“, než se začne množit, a při neexistenci penzijní reformy chceme mít i nějaké zajištění na stáří.

Západní experimenty s vyvlastňováním bytů, zastropováním výše nájmů nebo zdaněním tzv. investičních bytů už tomu nasvědčují. I u nás v posledních měsících politické strany vymýšlejí, jak přes bydlení oslovit mladé. Lidovci by jim dávali milionovou půjčku, která by se jim umazávala podle počtu dětí - kdyby zplodili tři, nemuseli by splatit nic.