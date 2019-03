Britové odmítli brexit bez dohody, čeká je hlasování o odkladu

Vládní text, o kterém budou poslanci hlasovat, podle předsedy sněmovny Johna Bercowa hovoří o odkladu do 30. června. Delší prodloužení by znamenalo účast Británie na květnových volbách do Evropského parlamentu.

Británie má unii opustit 29. března, tedy již za 16 dní. Případný odklad vystoupení z EU by ale musely schválit všechny členské státy. Zatím unie dává najevo, že by Londýn musel jasně říct, co si od takového kroku slibuje.

Mayová dnes jako možné řešení současného patu zmínila vypsání druhého referenda, což by podle ní ale znamenalo, že Británie nakonec z Evropské unie nevystoupí.

Britský tisk píše, že zabránit neřízenému brexitu v podstatě není v moci vlády, a očekává brzy vlnu ministerských demisí. Odhlasování pozměňovacího návrhu o kategorickém vyloučení brexitu bez dohody označuje za další velkou porážku Mayové. Mluvčí premiérky poté uvedl, že ministerská předsedkyně nemá v úmyslu rezignovat. Mayová podle něj ale očekává, že ministři, kteří dnes hlasovali proti oficiálním vládním pokynům, jí předají svou demisi.

Podle předsedy opozičních labouristů Jeremyho Corbyna je nyní odklad brexitu nevyhnutelný, ale tento krok bez jasného cíle není řešením. Poslanci by měli převzít nad brexitem kontrolu, dodal Corbyn s tím, že se bude snažit najít v Dolní sněmovně kompromis.

Poslanci brexitovou dohodu, o které Mayová vyjednávala s EU dva roky, dvakrát odmítli, naposledy v úterý.