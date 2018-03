Babišova vize: menšinová vláda s ČSSD opřená o KSČM

Hnutí ANO bude v nadcházejících týdnech vyjednávat o vládní spolupráci exkluzivně s ČSSD. Cílem je vytvořit menšinovou koaliční vládu, která by se opírala ve Sněmovně o podporu KSČM. Rozhovory s ČSSD by měly trvat do 10. dubna. Předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že ČSSD je připravena jednat o podobě koaliční dohody.