Babiš se sešel se zahraničními investory. Chce zabránit odlivu zisků

„Vysvětlil jsem jim, že veřejnost vnímá odchod zisků negativně. Chci, aby ukázali, že už tady peníze investují, a aby investovali ještě více. A tím pádem se zbaví nálepky, že berou tolik peněz pryč,“ uvedl Babiš.

Líbil by se mu veřejný žebříček firem, které do republiky vkládají nejvíce financí v rámci zodpovědného chování, ať už do svých zaměstnanců příspěvkem na důchodové spoření, do stavby školek ve městě, kde sídlí, nebo třeba podporou kultury. Premianti pak mají být ostatním příkladem. V ideálním výhledu bude na konci cesty třeba fond národního vzdělávání, kam firmy přispějí každoročními sumami o mnoha nulách, a i samy budou těžit z precizněji vzdělaných pracovníků ve vysoce odborných profesích, jako jsou nanotechnologie, píše deník.

Na úterní diskusní večeři sezval premiér 26 vrcholových manažerů z nejvýznamnějších zahraničních firem v Česku. Například z automobilek Škoda Auto či Hyundai, z operátorů Vodafone a T-Mobile, z České spořitelny či Googlu. Všechny oslovené společnosti, které měly v Lichtenštejnském paláci vyslance, podle LN kvitují s povděkem, že se s nimi chce vláda bavit, slyšet jejich pohled na věc, spolupracovat na řešeních a připustit, že mnohé z nich tady peníze už reinvestují.

Babiš chce v návaznosti na úterní schůzku vystavět pravidelnou platformu, další setkání se podle listu odehraje ještě letos a mají na něm padat již konkrétní náměty.

Na myšlenku, že bude lepší zkusit najít smír mezi státem a kapitálem než mu vyhlašovat válku, přivedl premiéra advokát a předseda Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavel Smutný. Podle deníku dal spolu s dalšími zástupci byznysu a národohospodáři dohromady analýzu s názvem Strategie růstu bohatství České republiky, na níž je nová premiérova platforma postavena.

Podle údajů České národní banky loni odteklo zahraničním matkám českých firem 280 miliard korun, o rok dříve číslo dosáhlo desetiletého maxima - 288 miliard korun. Hlavní potíž není v absolutním čísle, ale v kontextu. V porovnání s jinými státy a při zohlednění makroekonomických předpovědí se ukazuje, že odsud mizí peníze minimálně dvakrát víc, než by tomu mělo podle všeho být, uzavírá list.

