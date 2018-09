„Už teď jsou nejvyšší v Evropě.“ Koalice smetla návrh zvýšit hranici příjmů pro výdajové paušály

Hnutí ANO se sice nepodařilo prosadit návrh na zamítnutí novely daňového zákona, ve Sněmovně se pak ale nenašel dostatečný počet hlasů pro její přijetí. Předlohu podpořilo 83 poslanců z řad opozičních ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN a také dva komunističtí poslanci Jiří Dolejš a Vladimír Koníček. Potřeba ale bylo nejméně 90 hlasů. Proti byli zejména poslanci vládních klubů ANO a ČSSD. Někteří jejich členové se hlasování zdrželi, podobně jako většina komunistů.

„Z našeho pohledu jsou výdajové paušály to nejjednodušší. Pokud si podnikatelé tento způsob vyberou, nemusí vést daňovou evidenci nákladů. Nemusí papírovat,“ uvedl za předkladatele Vojtěch Munzar (ODS). Rozpočtové dopady by byly podle něho minimální. „Jde o částku, která je menší než desetina procenta státního rozpočtu,“ uvedl. O návrhu se pak rozproudila poměrně dlouhá debata.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v ní naopak připomněla, že paušály jsou v Česku nejvyšší v Evropě, lze podle druhu podnikání odečíst dvě pětiny až čtyři pětiny z příjmů. Podotkla také, že živnostníci nyní opět mohou využít i slevu na manželku a na děti. Schillerová navíc připomněla, že při ročních příjmech nad milion korun se podnikatel stává plátcem daně z přidané hodnoty. „Snížení administrativní náročnosti tady padá,“ řekla.

Předseda KSČM Vojtěch Filip, tedy strany, která ve Sněmovně toleruje menšinový kabinet ANO a ČSSD, označil za demagogické tvrzení, že kdo návrh ODS nepodporuje, nepodporuje podnikání.

Návrh poslanců ODS podpořila Hospodářská komora, podle níž vyjadřuje zájmy drobných podnikatelů. Podotkla, že hranice příjmů pro možnost uplatnění paušálů byla loni snížena bez debaty s podnikatelskými svazy. „Snížením limitu atraktivita výdajových paušálů pro mnoho drobných podnikatelů ale poklesla a snížení nelze považovat za pobídku ani k zahájení, ani k rozvoji podnikání,“ sdělila komora v tiskové zprávě.

Zatímco sněmovní rozpočtový výbor doporučil už dříve novelu daňového zákona schválit, vláda s ní nesouhlasila. Kabinet argumentoval tím, že by podnikatelům byrokracie neubylo a veřejné rozpočty by přišly o peníze. Dopad na státní rozpočet by činil podle ministerstva financí 1,2 miliardy korun a o dalších 300 milionů korun by přišly rozpočty obcí a krajů.

Výdajové paušály slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání. Ze svých příjmů odečtou jako výdaj částku stanovenou příslušným paušálem. Paušály se nyní dají využít jen u příjmů do milionu korun, když snížení hranice ze dvou milionů schválila Sněmovna v minulém volebním období za koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

