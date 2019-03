ANO si drží velký náskok, vyplývá z průzkumu. Lidovci a TOP 09 pod pětiprocentní hranicí

Sněmovní volby by nyní vyhrálo s velkým náskokem před ostatními stranami hnutí ANO. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ z přelomu února a března. ANO by dostalo 31 procent hlasů. Druhé Piráty a třetí ODS by podpořil zhruba o polovinu menší podíl voličů.