Princ Al-Valíd bin Talál je znám svými styky s nejvlivnějšími podnikateli západního světa a je také nejbohatším mužem v Saúdské Arábii. Proto byl nejčastěji zmiňovanou osobou, když vyšlo najevo, že v rámci protikorupčního tažení je mezi zadrženými princi a obchodníky. Je obviněn z praní špinavých peněz a korupce.

Dvaašedesátiletý princ je stejně jako korunní princ Mohamed bin Salmán vnukem prvního krále Saúdské Arábie Abd al-Azíze ibn Saúda. Podle žebříčku Forbes pro rok 2017 mělo jeho jmění na konci března hodnotu 18,7 miliardy dolarů (411 miliard korun), což jej řadilo na 45. místo na světě. V Saúdské Arábii je nejbohatším mužem. Aktuálně je jeho jmění odhadováno na 16 miliard dolarů (352 miliard korun).

Ve světě finančníků a investorů je Al-Valíd bin Talál známou celebritou, má podíly v amerických firmách Citigroup, Twitter nebo Lyft. V roce 1991 letech koupil od Donalda Trumpa téměř 90metrovou jachtu Kingdom 5KR za dvacet milionů dolarů. Létá po světě upraveným Boeingem 747 a ve svém paláci má soukromou ZOO.

Investice doposud řídil ze skleněného mrakodrapu Kingdom Centre v Rijádu, který byl postaven v roce 2002. Nyní je miliardář vězněn v hotelu Ritz-Carlton, vzdáleném asi 14 kilometrů od jeho sídla. Zadržení bohatého prince může mít vliv na investice v celém regionu, napsal Bloomberg Businessweek.

Al-Valíd totiž svůj majetek vybudoval postupnými investicemi, proto je přirovnáván k legendárnímu investorovi Warrenu Buffetovi. Jeho investiční skupina Kingdom Holding byla založena v roce 1979. Od otce dostal do začátku 30 tisíc dolarů. Nyní má tržní kapitalizaci 8 miliard dolarů. Ze začátku Al-Valíd investoval do tradičních odvětví jako ostatní princové, zejména do půdy, a jednal se zástupci zahraničních firem.

Cesta k bohatství

Po roce 1990 začal investovat do akcií firem. Například do americké banky Citygroup, jež se tehdy jmenovala Citycorp. V bance zůstává největším soukromým akcionářem. Rád investoval do hotelů po celém světě (Plaza v New Yorku nebo pařížského George V).

V roce 2007 se spojil se zakladatelem firmy Microsoft Billem Gatesem a společně získali kanadský řetězec hotelů Four Seasons za 3,4 miliardy dolarů. Vlastní také necelých pět procent akcií sociální sítě Twitter. Významný podíl měl také ve firmě Ruperta Murdocha 21st Century Fox, podle agentury Bloomberg ale akcie mediálního obra již prodal. I když ne vždy byly jeho investice úspěšné, mezinárodní investoři jej berou jako mocného muže, který neoficiálně zastupuje ve světě finanční moc Saúdské Arábie. Platí za liberála, obléká se moderně a podporuje emancipaci žen.

Privatizace Saudi Aramco Čistka uvnitř vládní dynastie se odehrála v době očekávané částečné privatizace státní ropné společnosti Saudi Aramco, která má proběhnout v příštím roce. Prodej pěti procent společnosti má království vynést sto miliard dolarů. Stále není jasné, jak velká část podniku by byla při IPO upsána. Akcie má obchodovat burza v Rijádu a také jedna zahraniční. Ve hře jsou New York, Londýn, Tokio, Singapur a Toronto.

Jako první v zemi zaměstnal ženu pilotku pro svůj soukromý tryskáč. Dává peníze na dobročinné účely, například české nadaci Vize 97 dal 1,6 milionu dolarů na nákup přístrojů pro dětskou onkologii. Po vzoru Gatese oznámil, že postupně veškeré své jmění převede na charitu.

„Rozhodnutí zadržet prince, partnera Gatese a přítele Murdocha, se jeví jako riskantní v době, kdy princ Salmán žádá o zahraniční investice,“ míní Bloomberg Businessweek. Zejména jde o částečnou privatizaci ropné společnosti Saudi Aramco. U mocného prince tak zůstává otázkou, zda jej Salmán chce odstavit od moci, nebo je skutečně zapleten do korupce v zemi.

