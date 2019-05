Ať už se nakonec rozhodnete pro svoji cestu využít jakýkoliv způsob dopravy, mějte na paměti, že je vždy nutné schovat si jednotlivé účtenky, respektive jízdenky. Pakliže tak neučiníte, okradete ve většině případů pouze a jen sami sebe.

Hromadnou dopravou bez starostí

Pokud zvolíte dopravu vlakem, autobusem, potažmo MHD, zaměstnavatel vám jednoduše proplatí cenu zakoupených jízdenek. S žádnými složitějšími výpočty si v takovém případě hlavu lámat nemusíte, neboť stačí sečíst jejich dílčí ceny, přičemž přesně takovou částku byste měli následně dostat vyplacenou nazpět. Za předpokladu použití vlastního dopravního prostředku je to však již o něco komplikovanější.

Motorkou, autem i náklaďákem

V takovém případě totiž výše nákladů spojených s dopravou závisí hned na několika faktorech. Jsou jimi především druh použitého vozidla a pohonných hmot a samozřejmě také délka samotné pracovní cesty.

Pokud jde o první faktor, na výběr máte ze tří variant, a to následujících:

jednostopá vozidla a tříkolky,

osobních motorová vozidla,

vozidla nákladní nebo traktory.

Zvolíte-li první možnost, můžete si ke spotřebovaným pohonným hmotám rovněž připočítat sazbu 1,1 Kč za každý ujetý kilometr (účelem této částky je zohlednit morální opotřebení vozidla). U osobních automobilů pak tato sazba činí 4,1 korun s tím, že je potřeba připočítat minimálně dalších 15 procent tehdy, byl-li použit i přívěs. V případě nákladních aut, potažmo traktorů se jedná o částku dvojnásobnou, tedy 8,2 Kč.

Co dalšího je pro výpočet cestovních náhrad nutné znát? Spotřebu vašeho automobilu - tu zjistíte jednoduše v jeho technickém průkazu.

Pakliže byste nebyli schopni doložit účtenku za tankování, bude váš zaměstnavatel vycházet z aktuálních průměrných cen pohonných hmot. Ty jsou dle vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí stanoveny takto:

benzín natural 95 oktanů – 33,1 Kč/litr,

benzín natural 98 oktanů – 37,1 Kč/litr,

nafta – 33,6 Kč/litr.

Nejste-li si přesto jisti, není nic jednoduššího než využít naši online kalkulačku. Ta bere pro výpočet v potaz všechny výše uvedené skutečnosti a v mžiku zobrazí požadovaný výsledek. Jako taková nicméně vychází z předpokladu, že pro cestu použijete pouze a jen osobní automobil.

Výše stravného se může lišit

Náklady spojené s dopravou pochopitelně nejsou jedinými, které zaměstnanci během pracovní cesty vznikají. Vedle nich se sem řadí rovněž výdaje na stravování. To se proplácí formou diet, respektive stravného, přičemž i to má samozřejmě svá pravidla.

Na stravné vzniká zaměstnanci nárok tehdy, trvá-li pracovní cesta pět a více hodin. V rámci soukromého sektoru může firma uvedené částky libovolně navýšit, snížit ale nikoliv. V roce 2019 pak tyto sazby vypadají následovně:

pracovní cesta trvající 5 až 12 hodin – 82 Kč,

pracovní cesta trvající 12 až 18 hodin – 124 Kč,

pracovní cesta trvající déle než 18 hodin – 195 Kč.

Pokud pracujete v sektoru veřejném, vztahují se na vás jiné tabulky. Za každý kalendářní den vaší pracovní cesty máte nárok na:

82 až 97 Kč v případě, že trvá 5 až 12 hodin,

124 až 150 Kč v případě, že trvá 12 až 18 hodin,

195 až 233 Kč v případě, že trvá déle než 18 hodin.

Současně je nicméně potřeba pamatovat na to, že nárok zaniká ve chvíli, kdy vám byla poskytnuta dvě bezplatná jídla na cestě trvající 5 až 12 hodin, respektive tři, pokud trvala 12 až 18 hodin.

V zahraniční máte nárok na víc

A jak je to se stravným v případě, že se jedná o zahraniční pracovní cestu? Zde je situace o poznání komplikovanější. To, na jakou výši náhrady máte coby zaměstnanec právo, je tentokrát pokaždé jiné. Částka závisí na tom, do jaké země se v rámci své pracovní cesty vydáváte. Nejčastěji se nicméně pohybuje mezi 40 až 50 eury, respektive dolary. Kompletní přehled pak naleznete na stránkách ministerstva financí.

Plné stravné pracovníkovi přísluší tehdy, jestliže na své cestě mimo Českou republiku stráví v rámci jednoho kalendářního dne více než 18 hodin. Pakliže je to méně než 18, ale zároveň více než 12, budou mu přiznány 2/3 této částky. Jedná-li se o dobu od 1 do 12 hodin, má nárok na 1/3 sazby. Žádný nárok naopak nevzniká tedy, pokud tato zahraniční pracovní cesta trvá méně než hodinu.

To ale stále není vše. Další podmínka se vztahuje na situaci, kdy by vám bylo poskytnuto v zahraničí bezplatné jídlo. Pokud by jeho hodnota činila 1/3 základní sazby, stravné by vám bylo poníženo na 70 procent. V případě 2/3 na 35 procent, zatímco u jídla v plné výši pak až na 25 procent.