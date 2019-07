Výpočet hrubé mzdy - ilustrační foto Autor: Public Domain Pictures

Přestože by měl být každý zaměstnanec schopen svoji hrubou mzdu dohledat ve vlastní pracovní smlouvě, tu a tam se stane, že je potřeba se k ní na základě znalosti jiné veličiny teprve dopočítat. Jak na to? Dobrou zprávou je to, že výpočet hrubé mzdy není zas až tak komplikovanou záležitostí, jak by se mohlo na první pohled zdát. Stačí si vzpomenout na to, jak se počítají rovnice o jedné neznámé.