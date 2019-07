Svět podle turismu

Když je v Česku na teploměru dvaatřicet ve stínu, člověk na letišti nemůže s kapkou závisti nesledovat odbavování šťastných dovolenkářů, kteří se jedou na Rhodos ochladit. To neplatí pro lidi, kteří letí do Hurghady, kde se ohřejí na nikoli příjemných 40 °C. Češi jsou ochotni k Rudému moři jezdit i v tuto roční dobu, holt poměr ceny za týdenní pobyt all inclusive ve srovnání s jinými destinacemi mluví za vše. Jistěže existuje i jiné vysvětlení - právě teď, když se vytírá většina druhů korálových ryb, je útes nejbarevnější a pozorováním podmořského života ve vodě teplé jako kafe lze i bez neoprenu strávit celé hodiny.

Neberte to za ty peníze, zvlášť když vás může těšit ještě skutečnost, že pomáháte egyptské platební bilanci.

Rozlitá poptávka

Turismus představuje pro mnohé země cestu, jak využít svou největší komparativní výhodu, jedničku či dvojku z hlediska devizových příjmů i z hlediska tvorby pracovních příležitostí. Ekonomové mluví o multiplikačním efektu cestovního ruchu jako průřezového byznysu. Nejen že vytváří poptávku v širokém spektru přímých subdodavatelů - nejde jen o ubytování, stravování, dopravu a další služby pro turisty. Návštěvníci často zajišťují odbyt i pro rybáře, zemědělce, potravinářský průmysl, producenty tradičních řemesel. Poptávka se pak prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců rozlévá v podstatě do celé ekonomiky.

Kdo na cestovním ruchu nejvíc vydělává a kdo je nejvíc závislý

Výkony cestovního ruchu přitom stoupají rychleji než HDP, neboť od jisté hranice si lidé bez ohledu na národnost začínají dopřávat zahraniční dovolenou. Před válkou jezdil na Jadran z Československa opravdu málokdo, dneska je to masové stěhování národů. Již zmíněné letecké zájezdy do Egypta jsou porevoluční záležitostí, běžné jsou až od přelomu tisíciletí. V závislosti na tom, jak je hluboko do kapsy, začal někdo s cestováním dříve, někdo později, ale cestují všichni. V Číně jsou zahraniční zájezdy střední třídy tak masovou záležitostí, že letos dosáhne počet výjezdů 180 milionů, z toho polovina půjde mimo „Greater China“. Dost na to, aby se deficit v cestovním ruchu zvýšil do té míry, že stáhne běžný účet platební bilance poprvé za desítky let do deficitu.

Obrovské a citlivé odvětví

V celosvětovém měřítku vytvořil mezinárodní cestovní ruch obrat 1,7 bilionu amerických dolarů, v přepočtu představovaly útraty pět miliard dolarů denně. Když ovšem započtete i všechny nepřímé a vyvolané obraty cestovního ruchu jako takového, představuje příspěvek 8,8 bilionu dolarů, tedy přes 10,4 procenta globálního HDP. Každý desátý džob na světě souvisí s turistikou, dohromady je to přes 319 milionů pracovních míst. Představuje asi 29 procent celosvětového vývozu služeb a sedm procent celkového mezinárodního obchodu (včetně zboží), ale zároveň jde o citlivé odvětví, do kterého se promítá nejen stav konjunktury (teď již sedmým rokem roste), ale i vývoj bezpečnostní situace ve světě. Teroristické útoky, pády letadel - to vše se rychle do statistik cestovního ruchu „propisuje“.

Jaké destinace patří k nejlevnějším?

Masová turistika má v sobě zabudovanou sebelikvidační zbraň: kdo zažil v hlavní sezoně Benátky, Florencii, ale i historické centrum Prahy nebo Český Krumlov, ví, že „kvalita zážitku“ dostává na frak. Karlův most nabízí nerušené rozjímání za úsvitu, ideálně těsně po ukončení práce úklidové čety. Nejen že se místní obyvatelstvo proti nadměrné zátěži vzbouří, ale opakování téhož se začnou vyhýbat i samotní turisté. Většinou ti nejbonitnější, které by všichni vzhledem k jejich zlatým kartám rádi uviděli znova.

Ovce a syrová játra

A tak se hledají nové destinace a vyvíjejí stále nové „turistické produkty“. Místo válení na pláži můžete za peníze namátkou pěstovat tyto aktivity: zachraňovat čerstvě vylíhlé mořské želvičky, zkoušet dojit ovce na rumunské salaši, slézat stolové hory v jižní Venezuele, přežít v buši s namibijskými křováky, jíst larvy tesaříků z padlých stromů v pralesích na Borneu. Můžete se zavřít s mnichy v lamaistickém klášteře, učit se vařit mongolskou kuchyni, jíst syrová lamí játra s ajmary v Bolívii.

Je pravda, že to všechno už někdo dělal před vámi, a zřejmě se najdou i nějací následovníci.

