V osmdesátých letech minulého století publikoval francouzský filozof Michel Foucault závěr, že lidská sexualita je konstrukt zformovaný sociální a kulturní realitou a nemá mnoho společného s biologií. Následujících 40 let mu dalo za pravdu – lidé konstruují nové a nové odnože sexuality.

Proč se tak děje? Protože lidé cítí, že se do stávajících kategorií prostě nevejdou. „Existuje poptávka po vícero dostupných definicích než jen hetero-, homo- a bi-,“ říká pro web Quartz Robin Dembroff, který vyučuje filozofii na univerzitě Yale.

Může se zdát, že nálepky omezují, ale jsou důležité. Vytvoření nové sexuální orientace má význam už v tom, že se sejdou lidé se stejnými preferencemi, což jim pomůže z osobní izolace a zbaví obav.

„K uznání vlastní existence potřebujete jméno,“ říká profesorka filozofie Jeanne Proustová z City University of New York. „Jde o velmi mocnou funkci jazyka. Pro co není slovo, to neexistuje,“ vysvětluje.

„Novosexuálové“ – kdo je kdo? Pansexuál – sexuálně přitažlivý mu připadá každý člověk, nezávisle na pohlaví Omnisexuál – je na tom podobně jako pansexuál, ale spíše je přitahován všemi pohlavími, než že by jej pohlaví nezajímalo Gynosexuál – osoba, kterou přitahují ženy nezávisle na jejím pohlaví – jde tedy o skupinu, kam patří lesbičky a mužští heterosexuálové Demisexuál – sexuální přitažlivost vzniká na základě silného emočního spojení Sapiosexuál – člověk, kterého vzrušuje inteligence protějšku Objectumsexuál – vzrušení z neživých objektů Autosexuál – před sexuálním stykem upřednostňuje masturbaci Androgynosexuál – vzrušují jej muži i ženy bezpohlavního vzezření

Nové vytvořené identity, z nichž většina vznikla v uplynulé dekádě, omezují zaměření na pohlaví – buď na objekt, nebo subjekt touhy – v rámci sexuální přitažlivosti. Například „demisexuál“ je zcela nezávislý na pohlaví, zatímco ostatní termíny vyzdvihují pohlaví objektu touhy, ale ne pohlaví subjektu. „Když řeknete, že jste gay, neznamená to, že vás přitahuje každý člověk stejného pohlaví,“ říká Dembroff.

Nárůst počtu sexuálních identit znamená, že pohlaví přestává být tím prvním, co lidé vyzdvihují na někom, kdo jim připadá atraktivní, a začínají oddělovat pohlavnost od sexuální přitažlivosti.

Podle Dembroffa hromadný výskyt nových identit odráží soudobé odmítnutí normativních postojů k sexu postavených na křesťanském přesvědčení, že sex má být spojen výhradně s reprodukční funkcí. „Žijeme už v jiné kultuře. Tyto hyperpersonalizované kategorie jsou výsledkem individuálního přístupu k životu,“ dodává.

Novinky posledního roku

Jen v uplynulém roce se rodina sexuálních identit rozrostla o několik termínů. Svědčí o bohaté fantazii i bedlivém sebestudiu jejich tvůrců.

1) G0ys (s nulou místo písmene „o“)

Takto se označují zmužilí homosexuálové, znechucení stereotypem zženštilého homosexuála.

2) Ekosexuál

Jejich milenkou je planeta Země. Cesta k sexuálnímu uspokojení vede přes válení se v bahně až k vyvrcholení

3) Většinový heterosexuál

V naprosté většině případů muž, který žije heterosexuálním životem, ale jisté vzrušení v něm vzbuzují i muži. Homosexuální vztah nicméně udržuje v platonické rovině.

