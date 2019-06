Prospěšná zahálka: přiměřená dávka nudy dětem svědčí, tvrdí psychologové

Autor: CC0 via Pixabay

Po škole na kroužky a do sportovních oddílů, o prázdninách aktivní dovolená, tábory, příprava do školy? Podle mnohých rodičů ideální rozvrh pro jejich děti. Zahálka přeci plodí hřích. Psychologové se ale snaží tento stereotyp narušit. Děti, které nepoznají nudu ani o prázdninách, nedostanou šanci zjistit, co je doopravdy zajímá.