Pohřeb budoucnosti: rubáš z hub ekologicky rozloží lidské ostatky

Houby, které lidem slouží v mnoha směrech – zejména v lékařství – mohou prokázat člověku službu i po jeho smrti. Americká designérka Jae Rhim Leeová prostřednictvím své firmy Coeio nabízí pohřební oblek, který obsahuje houby, jež ekologicky rozloží ostatky včetně kostí i vlasů.

Používá k tomu kmeny hub, které jsou zabudovány do obleku z biologicky rozložitelné tkaniny a rychle se dostanou k lidským tkáním. Oblek lze použít i pro pohřeb domácích mazlíčků.

Pohřební rubáš pro člověka stojí 1500 dolarů (32 700 korun) a podle zakladatelky firmy se jedná o revoluční způsob jak změnit pohřebnictví a pohřbívání do země. Klasický pohřeb do země v USA vyjde na pět tisíc dolarů (108 500 korun).

Leeová založila firmu Coeio v roce 2014, první pohřební rubáš obsahující spory hub si objednal v roce 2015 Dennis White, který měl diagnostikovánu nevyléčitelnou neurodegenerativní nemoc.

Suiting Dennis Trailer from Coeio on Vimeo.

White chtěl mít přírodní a přitom ekologicky šetrný pohřeb, který běžné pohřební služby nenabízejí. Zemřel v roce 2016. Přál si, aby se energie z jeho těla vrátila do přírody a mohla ji využít okolní flora.

Umělkyně a zároveň podnikatelka tvrdí, že současný pohřeb do země je krajně neekologický. Na rakev se musí pokácet stromy, dřevo je pak chemicky ošetřeno. Nebožtík je často napuštěn formaldehydem, pokud se vystavuje v otevřené rakvi. Při kremaci se zase při spalování uvolňují do atmosféry skleníkové plyny.

Ve Spojených státech má pohřeb v rakvi do země stále většinový podíl na všech pohřbech, popularita kremací ale roste. V roce 1960 činil poměr kremací na všech pohřbech 3,6 procenta, v roce 2015 to bylo už 48,6 procenta. Zpopelnění je populární zejména na západním pobřeží Spojených států. Naopak na konzervativním jihu převažuje pohřbívání do země.

