Obří jumbo jako ideální testovací zařízení. Rolls-Royce zkouší letecké motory budoucnosti

Záměrem této britské firmy, která je vedle automobilového průmyslu aktivní i ve zcela jiných odvětvích, je vyvinout takové pohonné jednotky, které budou během letu produkovat o poznání méně emisí a stanou se úspornějšími z hlediska spotřeby paliva. Na koupi a přestavbu zmíněného letounu manažeři společnosti vyčlenili stranou 70 milionů dolarů (přes 1,6 miliardy korun).

„Královna nebes se stane ozdobou našich globálních testovacích programů,“ nechal na slyšet Gareth Hedicker, vedoucí oddělení vývoje a experimentálního inženýrství ve firmě Rolls-Royce.

„Je to významná investice, která rozšíří naše přední testovací kapacity ještě dále a umožní nám získat více letových dat než kdy předtím,“ objasnil.

skladem Lexus RX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

450h AWD Výbava:

Executive Plus Panoramatic 1 520 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Peugeot Rifter Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

1.5 BlueHDI 96kw Výbava:

Active 532 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Santa Fe Benzín Benzín Automatická Automatická Motor:

2.4 GDI e-CVVT 4x4 AT Výbava:

Confidence 794 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kodiaq RS Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.0 TDI 176 kW 4x4 DSG Výbava:

RS 1 103 908 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Touareg Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 TDI 210kW 4x4 AT Výbava:

Elegance 1 442 232 Kč

s DPH Detail na objednávku Kia XCeed Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88kW Výbava:

Comfort 455 881 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Kona Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI Výbava:

Kona 364 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Wrangler Unlimited Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.2 CRD Výbava:

Sport 1 115 334 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i 73 kW Výbava:

Start 294 990 Kč

s DPH Detail skladem Lexus NX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

300h AWD Výbava:

Luxury 1 280 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC60 Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

D3 Výbava:

Momentum 984 777 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 585 810 Kč

s DPH Detail

Reálné podmínky žádný větrný tunel nenahradí

Vyvíjené pohonné jednotky mají v budoucnu pohánět běžné komerční letouny i takzvané byznys jety. Testování nové technologie bude probíhat ve vyšších výškách i rychlostech.

A proč že se v Rolls-Royce rozhodli právě pro tuto vysoce nákladnou metodu testování? Inu, opodstatnění je vcelku prosté. Díky podobným „zkušebním zařízením“ mají inženýři k dispozici data, která byla získána v reálných podmínkách, nikoliv jen v nějakém větrném tunelu, potažmo pomocí specializovaných počítačových programů. A přesně takto shromážděné údaje jsou ze všech nejcennější a nejvěrohodnější.

Ačkoliv jména pilotů, kteří budou mít celý testovací program na starosti, vedení Rolls-Royce neprozradilo, podle webových stránek společnosti se bude jednat o posádku, jež má za sebou zkušenosti jak s létáním na letounech komerčních, tak i těch vojenských.

Stokrát na Měsíc a zpět

Zmíněný stroj s imatrikulací VH-OJU hájil barvy australských aerolinek dlouhých 20 let. Během té doby nalétal více než 70 milionů kilometrů, což je, jak firma Rolls-Royce sama upozorňuje, vzdálenost rovnající se téměř stovce letů na Měsíc a zpět. Celkem na své palubě pak přepravil na 2,5 milionu pasažérů.

Poslední komerční let této 747, které zaměstnanci Qantasu přezdívali Ostrov lorda Howa (podle stejnojmenného místa nacházejícího se v jižním Pacifiku), se uskutečnil v neděli 13. října letošního roku, a to na trase Sydney – Los Angeles. Následně letoun absolvoval přelet na letiště v americkém Moses Lake, kde má firma Boeing jednu ze svých základen a kde její technici stroj během následujících dvou let přemění v moderní leteckou laboratoř, jež bude sloužit k vývoji nové generace proudových motorů.

Dále čtěte:

Tvrdé přistání: havárie letadel stály Boeing desítky miliard, účet není konečný

Létejte jako císař. Japonské vládní jumbo je na prodej

Žena se za letu pokusila otevřít dveře. Aerolinky ji „odměnily“ několikamilionovou pokutou