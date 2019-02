Lou Fanánek Hagen: Děti mi závidějí, jak jsem si užil devadesátky

Nejčastěji se ale Fanánek vracel ke svým obavám z přetechnizovaného světa. „V budoucnosti budou lidé jiní, atrofují jim zbytečné svaly, budou převážně sedět, nebudou vydávat žádnou energii,“ filozofuje hudebník, který dělá muziku už od roku 1985 a sdílení čehokoli mu připadá jako „z Neználka ve Slunečním městě“.

Už šest roků bydlíte v horách…

Tak nějak. V roce 2012 jsem se přestěhoval do chalupy v Rokytnici.

Nezačal jste litovat?

Ne. Ale já bych nikde nechtěl být pořád. Když už jsem někde dlouho, je to na mě moc. K pobytu je to tady dobrý, ale potřebuju odjíždět a vracet se.

Chybí vám Praha?

Úplně ne. Nevím, co bych tam dělal. Nebo vím, ale to bych se asi upil. Tu morálku nemám takovou, abych dal tři piva a pak byl sám doma. Nevím, co bych dělal, nemám žádné domácí koníčky. Čas od času psát texty, číst. Být v Praze trvale sám, to si nedovedu představit, protože děti si už zvykly tady a případný přesun by zatím nechtěly. Byt v Praze pro mě tudíž nemá smysl. Ještě mám obytňák, loni jsem s ním začal jezdit, ale má to úskalí, je to obrovské auto a ne všude se dá zaparkovat. Nebo když je někde podmáčená země, tak to auto – má tři tuny – vytáhne jedině traktor. Ale zase tam mám svoji postel a vím, co kde je.

Na hudební scéně jste od roku 1985, kdy na tom byla muzika nejlíp?

Nejsem „hudbista“, mám to rád jako prostředek zábavy, nehledal bych za tím něco velkého, od toho jsou jiní. Já, protože jsem ročník 1966, jsem si úplně užil devadesátky a děti mi to záviděj´. Dokončil jsem vejšku, už jsem nešel do práce a rovnou jsme začali hrát. Jezdili jsme ožralý, každý v hospodě si myslel, že zbohatne, a když ne hned příští rok, tak ten další. Takže nálada mezi lidmi byla mnohem lepší, všichni měli nekonečné možnosti, nikdo v té době nebyl loser. Všichni měli tepláky, fotbalové sestřihy, vypadali jak blbci a chlastali jsme od rána do večera. Rozbíjeli jsme ojeté opely, co jsme si vozili z venku. Čekali jsme, že na Stouny se bude chodit ob rok.

Dneska je to pro kapely díky internetu jednodušší.

Pro mě jsou ty technologie velká rána, rozvoj je překotný. Sdílení něčeho mi přijde jak z Neználka ve Slunečním městě. To už zkoušeli komunisti a opravdu to nefunguje. Když budou lidi sdílet auta, jeden člověk se tam třeba vyblije a odejde, bezdomovci tam budou spát. Sdílení mezi cizími lidmi skončí špatně. V „osvícenější“ části EU už několik pokusů proběhlo s bicykly a malými elektrovozy; vše zkrachovalo.

