Plán vniknout do utajované Oblasti 51 má další trhlinu. Lidé se nemají kde ubytovat

Původně to měl být pouze jakýsi pokus o vtip. Na konci června sedmadvacetiletý rodák z Kalifornie Matty Roberts založil facebookovou stránku, na které vyzval lidi, aby se společně s ním pokusili vniknout do přísně utajovaného Výzkumného centra leteckých sil, Oddělení 3, které se veřejnosti spíše známé jako Oblast 51. A proč vlastně zrovna sem?

Inu, již dlouhé desítky let se o Oblasti 51 traduje, že tu americká vláda provádí pokusy na mimozemšťanech. Základna prý slouží coby skladiště a testovací areál mimozemských vesmírných lodí (mimo jiných i té, která údajně havarovala v červenci roku 1947 poblíž Roswellu nacházejícího se v Novém Mexiku), jako místo, kde dochází k intergalaktickým schůzkám a komunikaci s mimozemšťany, či jako vývojová laboratoř pro technologie umožňující cestování v čase.

A protože člověk je od přírody tvor zvídavý a americká vláda, potažmo armáda poněkud tajnůstkářská, dá se říct, že bylo možná jen otázkou času, než si někdo bude chtít nechat své konspirační teorie potvrdit, či vyvrátit osobně. Že se však kolem původně nevinného žertu strhne taková mediální mela, která donutí i samotnou Armádu Spojených států amerických vydat oficiální vyjádření varující všechny ty, jež se akce chystané na 20. září tohoto roku plánují zúčastnit, asi jen tak někdo nečekal.

V současnosti má facebooková událost Storm Area 51, They Can't Stop All of Us vyzývající k hromadnému vniknutí do Oblasti 51 přes 2 miliony účastníků. Dalších 1,4 milionu uživatelů vyjádřilo svůj zájem.

Organizátor Matty Roberts se v ní snaží (snad opravdu) s trochou nadsázky podobně smýšlejícím lidem vysvětlit, že když se najde dostatečný počet zájemců, kteří se rozeběhnou vstříc branám objektu ve stylu Naruto (japonský komiks – pozn. red.), armáda rozhodně nebude mít tolik nábojů, aby je všechny postřílela, takže se někomu určitě podaří vniknout dovnitř a odhalit pravdu (rozumějte spatřit mimozemšťany).

Strach z FBI

Jak ovšem sám přiznává, že jeho šprým vzbudí takový ohlas, prý rozhodně nečekal.

„Čekal jsem tak tři dny, za tu dobu tam bylo takových 40 lidí, ale pak zničehonic to raketově vzrostlo. Bylo to celkem divoké,“ přiznal televizi KLAS-TV Roberts.

Čím více lidí postupem času začalo o jím zamýšlenou akci projevovat zájem, tím více se bál, že se se o něj začnou zajímat i bezpečnostní složky: „Bylo to jako, teď ke mně domů přijde FBI, a od té chvíle to bylo začalo být strašidelné.“

A co že jej k založení zmíněné stránky vlastně vedlo? Za vše údajně může rozhovor s jistým Robertem „Bobem“ Lazarem, který na inkriminované základně v průběhu osmdesátých let několik měsíců pracoval a který v roce 1989 v televizi pod rouškou anonymity prohlásil, že zde americká armáda prováděla výzkum hned devíti vesmírných plavidel, jež nebyly sestrojeny člověkem.

„Prostě jsem si myslel, že je to srandovní nápad pro vytvoření meme stránky,“ odpověděl tehdy Roberts prostřednictvím Facebooku rádiové stanici NPR.

Armáda je připravena základnu bránit

Netrvalo dlouho a do celé věci se vložila rovněž samotná armáda USA. Ta během července vydala oficiální prohlášení, v němž všechny potenciální účastníky akce varuje, že „(Oblast 51) je otevřený tréninkový areál sloužící americkému letectvu“ a že je „připravena bránit Ameriku a její majetek“ před kýmkoliv, kdo se sem pokusí neoprávněně vniknout.

A aby toho nebylo málo, snaží se nyní skupinu nadšenců odradit i lidé žijící v těsném blízkosti základny. Ta se nachází nedaleko městečka Rachel uprostřed nevadské pouště severně od Las Vegas. Jeho populace čítá celkem 54 obyvatel, a přestože tu jsou místní na senzacechtivé turisty víceméně zvyklí, nastalé události poněkud vyvedly z míry i je.

„Nedokážu pochopit, že si to získalo tak velkou pozornost. Setkáváme se tím každý týden, ale nikdy to nemělo takové rozměry,“ cituje web CNN šerifa okresu Lincoln Kerryho Lee.

Hotely široko daleko jsou zcela vyprodány

Problémem nicméně je, že v městečku Rachel se nachází pouze jediné zařízení, které nabízí přenocování a jídlo. Nese příznačný název Little A´Le´Inn (zkomolenina slovního spojení „malý mimozemšťan“ – pozn. red.) a na 20. září, tedy v den, kdy by se měla akce uskutečnit, je již beznadějně vyprodané. A podobná situace panuje rovněž v 80 kilometrů vzdáleném Alamu. Jediným řešením pro tisíce, respektive miliony „oficiálně“ ohlášených účastníků tak je nedaleký kemp.

Kromě nedostatku kapacit si ovšem místní dělají starost ještě ohledně jedné další věci, a sice bezpečnosti. Ne ani tak jejich jako spíše tisíců potenciálních návštěvníků.

„Umím si představit spoustu lidí, kteří jsou náchylní na teplo, a vzhledem k našim omezeným zdrojům by to rozhodně mohlo ohrozit jejich bezpečnost. Takový počet lidí by mohl zcela přetížit složky našeho záchranného systému,“ vysvětlil šerif s tím, že rozhodně nemá nic proti tomu, aby sem lidé nadále mířili za účelem „pozorování hvězd“ na noční obloze nebo výletů do terénu na horských kolech. Pokud ale vezmou Oblast 51 útokem, bude jedním z těch, kteří budou stát na pomyslné druhé straně barikády.

