Dvě ferrari k mání, a ne ledajaká. Do dražby jdou formule, které přinesly titul Laudovi se Schumacherem

Laudovo ferrari se bude dražit jako první. Stane se tak v rámci aukce na kalifornské Pebble Beach, kterou během letošního srpna uspořádá společnost Gooding & Company.

„Toto Ferrari 312T, s číslem šasi 022, je jedním z těch, které používal Niki Lauda během sezóny 1975, v níž si dojel pro svůj první titul mistra světa, a jež zajistilo stáji Ferrari první mistrovský titul od roku 1964,“ nechal se slyšet majitel zmíněné aukční síně David Gooding.

Legendární Rakušan si tenkrát pro kýženou trofej dojel ve velkém stylu. Z celkových 14 závodů se na stupínek nejvyšší postavil hned pětkrát a v konečném zúčtování měl na tehdy druhého Emersona Fittipaldiho náskok 19,5 bodu.

Zmíněný monopost, respektive toto konkrétní šasi řídil rodák z Vídně v pěti velkých cenách. Do každé z nich se kvalifikoval na prvním místě, přičemž pod šachovnicovou vlajkou s ním jako první projel v rámci Grand Prix Francie na okruhu Paul Ricard, kde se shodou okolností budou monoposty formule 1 prohánět i tomto víkendu.

A kolik že si musí potenciální zájemce připravit, chce-li se stát jeho novým vlastníkem?

„Coby vůz, s nímž Lauda vítězil během roku, ve kterém získal titul mistra světa, je toto jedno z nejvýznamnějších závodních ferrari na světě,“ dodal Gooding s tím, že jeho hodnota by mohla vyšplhat na hranici šesti až osmi milionů dolarů, což v přepočtu činí přibližně od 136 do 181 milionů korun.

Část výtěžku z prodeje Schumacherova vozu půjde na charitu

Ten, kdo namísto historických monopostů upřednostňuje raději formule z doby moderní, respektive ne tak vzdálené, by měl svoji pozornost přesunout na přelom listopadu a prosince. Právě tehdy totiž v rámci Velké ceny Abú Dhabí, posledního závodu letošního ročníku F1, půjde do dražby vůz, s nímž v roce 2002 závodil Michael Schumacher.

Jedná se o monopost, jenž nesl označení Ferrari F2002 a v němž si německá hvězdy tehdy dojela pro svůj pátý titul mistra světa.

O jeho prodej, respektive vydražení se postará aukční síň RM Sotheby´s, ovšem pokud jde o cenu, ta veřejnosti prozatím známa není. Jisté je v tuto chvíli pouze to, že část výtěžku půjde na charitativní účely, konkrétně pak na nadaci Keep Fighting, Never Give Up, kterou před časem zažila samotná Schumacherova rodina a jejímž cílem je šířit pozitivní energii a odhodlání nevzdávat se.

Se šasi číslo 219 Schumacher závodil v 11 z celkových 17 klání toho ročníku. Mimo jiné i v nechvalně proslulé Velké ceně Rakouska, během níž se italská stáj uchýlila k týmové režii a přikázala svému druhému jezdci Rubensi Barrichellovi pustit Schumachera před sebe na první příčku, neboť se obávala, že by tak mohl „Schumi“ na cestě za svým pátým mistrovským titulem zbytečně přijít o drahocenné body.

Podle Olivera Camelina, automobilového speciality z RM Sotheby´s se nicméně jedná o „skutečně speciální vůz, který reprezentuje jeden z posledních monopostů desetiválcové éry navržených legendárním designérem Rorym Byrnem a který díky své naprosté dominanci navíc působil jako řízená střela“.

