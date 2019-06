Onu slavnou fotografii si dozajista mnoho z vás ihned vybaví. Stříbrno-šedivý Aston Martin DB5 odstavený u kraje okrsky kdesi na venkově a Sean Connery coby agent 007 opřený o jeho kapotu hledě kamsi do dáli. Vskutku jedinečná momentka.

A teď si na okamžik představte, že byste takhle místo tohoto skotského filmového velikána pózovali vy. To nezní špatně, že?

Nyní máte šanci tuto převést tuto představu do skutečnosti. Co je pro to potřeba udělat? Dvě věci. Dostavit se 15. srpna do kalifornského města Monterey nacházejícího se necelých 200 kilometrů jižně od San Franciska a mít s sebou obnos mezi čtyřmi až šesti miliony amerických dolarů, tedy v přepočtu zhruba 90 až 136 milionů korun.

A ačkoliv se tato částka může na první pohled zdát jako naprosto přemrštěná, podle Barneyho Ruprechta, automobilového specialisty firmy Sotheby´s, v rámci jejíž dražby bude Bondovo auto nabízeno, zcela odpovídá jeho skutečné hodnotě.

„Žádné jiné auto v historii filmu a pop kultury nehrálo důležitější roli než Aston Martin DB5, podotýká Ruprecht.

Spojení, které funguje již přes 50 let

Ke spojení britské automobilky Aston Martin s agentem operujícím ve službách Jejího Veličenstva na filmovém plátně došlo poprvé v roce 1964, a to v rámci snímku Goldfinger. V něm se Bond snaží dopadnout stejnojmenného padoucha, který prahne po tom, aby znehodnotil americké zásoby zlata, v důsledku čehož by jeho vlastní zásoby získaly o poznání větší hodnotu.

Nabízený exemplář je nicméně spjat až s následující bondovkou – Thuderball. Ta v kinech vyšla v roce 1965, přičemž v ní pro změnu agent 007 pátrá po zmizelém letadle Avro Vulcan, na jehož palubě se nacházely dvě atomové bomby.

Vůz jako takový byl postaven k propagačním účelům, sám Connery jej tudíž neřídil. Na druhou stranu, auto bude dodáno se všemi vychytávkami, které pro Bonda navrhl Q a díky nimž se mu v těchto filmech podařilo setřást řadu nepřátel.

Ba co víc, tyto vymoženosti budou plně funkční, a tak onen šťastlivec, který vůz nakonec získá, bude moct vyzkoušet například systém kouřové clony, měnící se poznávací značku či legendární tlačítko ovládající vystřelovací sedačku spolujezdce. Pouze kulomety budou namísto skutečných střel k úlevě všech ostatních vytvářet pouze charakteristický rámus.

Kromě snímků Goldfinger a Thunderball se některý z vozů automobilky Aston Martin objevil ještě v dalších deseti filmech s agentem Jejího Veličenstva. Naposledy například v roce 2015 v rámci v pořadí již čtyřiadvacáté bondovky Spectre. Pro účely natáčení bylo vyrobeno deset exemplářů až na jednu výjimku jinak neprodejného typu DB10.