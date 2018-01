Kdo vyhraje volby? Odpoví Google Street View

Tým využil software, který analyzoval 50 milionů obrázků pouličních scén a údajů o lokalitách. Jeho cílem bylo najít data, která by bylo možné použít pro předpověď demografických statistik na daném poštovním směrovacím čísle, respektive volebním okrsku.

Z těchto obrázků byli vědci pod vedením Timnit Gebruové schopni sesbírat informace o 22 milionech aut, což je 8 procent všech aut v zemi, na 3000 tisících PSČ a 39 tisících volebních okrsků. Po srovnání těchto dat s údaji z jiných zdrojů, například záznamů z prezidentských voleb, vědci zjistili, že jsou schopni přesných předpovědí týkajících se příjmů, rasy, vzdělání a volebních preferencí v jednotlivých okrscích.

Aby algoritmus třídil automobily co nejpřesněji, „předali“ mu vědci schopnosti expertů na automobilový průmysl a při jeho tvorbě využili i platformu Mechanical Turk, která se snaží propojit jednotlivce i firmy a hledat řešení problémů, s nimiž si neví rady umělá inteligence. Identifikováním aut na vzorku milionů obrázků nakonec docílili toho, že algoritmus roztřídil auta z 50 milionů obrázků za dva týdny. Podle The New York Times by lidský odborník stejnou činností strávil 15 let.

Vědci ze Stanfordu tvrdí, že jejich technologie zastane tradiční průzkum American Community Survey, jehož vypracování stojí každoročně 250 milionů dolarů. Ten je náročný i na pracovní sílu, která obchází obyvatele, a jelikož jich tazatelé potřebují oslovit co nejvíce, zaměřují se na hustě osídlená místa. Menší sídla tak často zůstávají opomenuta a výsledky nejsou zcela objektivní.

S postupujícími schopnostmi technologie pak bude možné sbírat a aktualizovat data v reálném čase. Nevyjasněnou záležitostí je zatím legislativa a ochrana práva na soukromí.

