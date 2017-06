Nejvíce vydělávající celebrity: vládne rapper, raketově vystoupali Guns N‘ Roses

Sedmačtyřicetiletý Combs prožívá úspěšné období. Jeho label Bad Boy uspořádal úspěšné turné po Severní Americe, díky prodeji třetinového podílu ve značce Sean John vydělal 70 milionů dolarů a pravidelný příjem mu zajišťuje i partnerství se značkou vodky Cîroc.

Největší průlom však zaznamenali rockoví velikáni Guns N‘ Roses (GN‘R), kteří se svým turné Not in This Lifetime zažívají fenomenální úspěch a za posledních dvanáct měsíců vydělali 84 milionů dolarů, čímž se dostali na jedenácté místo žebříčku. Může za to především fakt, že se po třiadvaceti letech dala dohromady většina členů klasické sestavy. K Axlu Roseovi se přidali i kytarista Slash a baskytarista Duff McKagan.

GN‘R v rámci turné navštívili nebo navštíví pět kontinentů. Pro obrovský zájem dokonce přidali do svého cyklu další koncerty v městech USA, kde už loni hráli. Na začátku července se pak představí na pražském letišti v Letňanech.

Úspěch GN’R, kteří se stali druhou nejvýdělečnější kapelou po Coldplay, je o to pozoruhodnější, že přišel prakticky bez jakékoliv sebepropagace a sponzorských smluv, což je u hudebníků v posledních letech rarita. Skupina ani neuvedla důvod sblížení jednotlivých členů, kteří se po dvě desetiletí v lepším případě ignorovali, v horším pošpiňovali. Název turné pochází výroku zpěváka Axla Rose, kterým před pár lety odpověděl na otázku, zda se ještě někdy dá dohromady se Slashem: „Not in this lifetime“ (česky „Ne v tomto životě.“)

Na začátku loňského roku skupina pouze oznámila svůj záměr zahrát na kalifornském festivalu Coachella a od té doby „chrlí“ termíny jednoho koncertu za druhým. Nezbrzdilo ji ani Roseovo zranění, který si při prvním „pokusném“ koncertu v klubu Troubadour v Los Angeles zlomil nohu.

I během následujících měsíců nebyli jednotliví členové GN’R k vidění prakticky nikde jinde než na pódiu. Výjimkou byl jeden televizní rozhovor pro brazilskou televizní stanici, kterého se zúčastnili Rose a McKagan.

GN’R i tak vyprodávali haly a stadiony a během jednoho roku (od dubna 2016 do dubna 2017) jejich turné vyneslo celkem 230 milionů dolarů. Absolutním vrcholem byly dva koncerty v New Jersey na stadionu MetLife, při kterých se jen na prodeji lístků vybralo 11,6 milionu dolarů a navštívilo je přes sto tisíc lidí.

