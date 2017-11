Oficiální stránky

Nejjednodušším způsobem je navštívit oficiální internetové stránky klubu, jehož utkání chcete navštívit. U některých týmů nenarazíte při takovém rozhodnutí na žádnou překážku. Jednoduše si vyberete utkání, sektor, místo, zadáte své údaje, provedete platbu kreditní kartou nebo přes internetové bankovnictví a lístky vám přijdou přímo do e-mailu. Doma si je vytisknete a můžete s nimi rovnou vyrazit na stadion.

Tak jednoduchý postup ale v některých případech není možný. Ty nejslavnější kluby mají velkou porci míst zabranou permanentními vstupenkami a o ty zbývající je pak obrovský zájem. Některé z nich to řeší přednostním přístupem, který je vyhrazen jen registrovaným členům. To platí například u londýnského Arsenalu, který dává k dispozici lístky právě jen členům. V takové chvíli musíte hledat jinde. Největší možnosti skýtá přeprodej od ostatních fanoušků.

Přeprodávání lístků

Celosvětově zřejmě nejrozšířenějším místem pro přeprodávání lístků mezi lidmi je specializovaná stránka StubHub, kde lze nalézt takřka všechny světové sportovní a kulturní události. Postup pro objednávání je stejný jako v předchozím případě – od výběru utkání přes zadání osobních údajů až po provedení platby.

Velkou změnu oproti oficiálnímu prodeji však představuje pohyblivá cena vstupenek. Nejde přitom o zanedbatelné rozdíly. Během několika dní se částka může změnit v přepočtu o stovky až tisíce korun.

Jednoznačnou taktiku bohužel poradit nelze. Lístky většinou prodávají držitelé permanentních vstupenek nebo diváci, kteří si lístky zajistili dopředu a z nějakého důvodu nakonec nemohou jít. Jejich hlavní motivací je tak samozřejmě za každou cenu prodat. V praxi to tedy probíhá tak, že na začátku nasadí vysokou cenu, kterou postupem času snižují a krátce před akcí ji případně srazí co nejníže, aby vstupenky vůbec prodali. Takový postup lze předpokládat u utkání, která by neměla být vyprodána.

Při opravdu atraktivních duelech pak ale hrozí, že se cena naopak bude zvyšovat. Z lístků se stane nedostatkové zboží a zoufalí zájemci jsou za ně pak ochotni zaplatit několikanásobek jejich původní hodnoty. Takový zájem často překvapí i samotné prodejce, kteří takový vývoj na začátku neodhadnou. S tenčícím se počtem volných lístků pak mohou cenu výrazně zvýšit a stejně kupce najdou.

V případě StubHub jakož i ostatních podobných stránek však lze předpokládat, že většinou zaplatíte více, než je původní cena vstupenky. Zčásti i proto, že si podíl z prodeje stránky strhávají pro sebe.

Konkurenci pro StubHub představují například SeatGeek, Viagogo či Seatwave. Na stránce eBay je možné usilovat o vstupenky v aukci, v takovém případě ale hrozí, že se cena opravdu může vyšplhat do absurdní výše.

Kompletní servis

Pokud se nechcete pouštět do hledání lístků sami, případně nemáte čas hlídat vývoj jejich ceny, můžete se obrátit na specializované prodejce, kteří vám zajistí kromě vstupenky i asistenční služby. Případně si přes ně můžete zajistit kompletní zájezd, včetně dopravy a ubytování v místě konání utkání.

Jedním z takových prodejců je například cestovní kancelář , která vznikla v roce 2011 na Slovensku a v současnosti působí v dalších pěti zemích: kromě České republiky ještě v Rumunsku, Maďarsku, Rakousku a Švýcarsku. Od roku 2014 je také oficiálním partnerem slavného katalánského klubu FC Barcelona. V posledních letech pak má v nabídce i další sporty, například hokej, tenis či formuli 1.

Na stejném principu funguje i česká sportovní cestovní kancelář Czech sport travel, která se zaměřuje především na kompletní zájezdy. V nabídce má ještě širší sportovní záběr, například basketbal či ragby.

Mezi další specializované prodejce vstupenek a zájezdů patří například Sportsen či stránka Lístky na fotbal.

U těchto společností musíte samozřejmě počítat s vyšší cenou než v případě individuálního shánění vstupenek.

Diskuzní fóra

Poslední možností je využít fanouškovská fóra jednotlivých týmů. Diskuze jsou většinou rozděleny do jednotlivých sekcí a celkem snadno lze nalézt poptávku a nabídku vstupenek.

Mezi nezpochybnitelné výhody lze řadit nižší cenu. Většina fanoušků vám nechá lístky klidně za nákupní cenu. Problémem je však větší míra rizika podvodu, případně komplikace při předávání lístků, které se v případě cizince ještě zvětšují.

