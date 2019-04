Před odjezdem do Chorvatska je potřeba pamatovat na to, že ačkoliv je tento stát od roku 2013 členem Evropské Unie, národní měnou tu zůstává kuna. Její hodnota se podle aktuálního kurzu pohybuje na hranici 3,45 CZK/HRK, přičemž pokud se během vaší dovolené nechystáte utratit nikterak závratnou sumu peněz, je prakticky jedno, zda se rozhodnete své koruny za místní platidlo směnit do valut ještě doma, nebo budete platit kartou až na místě.

Pozor na DCC

Platební karty jsou zde akceptované téměř všude, a tak vaší jedinou starostí je, abyste se vyhnuli obchodníky často zneužívané službě DCC, v jejímž případě by vám byl nabídnut o poznání horší kurz, než jaký byste dostali od své vlastní banky.

Ceny jako doma

Vydáte-li se v nějakém chorvatském letovisku do obchodu, pak samozřejmě budou ceny o něco vyšší než například o pár kilometrů dále do vnitrozemí, ale tak je tomu zřejmě i všude jinde na světě. Každopádně, nemáte čeho obávat, ceny jsou zde pro Čechy velice přijatelné.

Co se základních potravin týče, pak vězte, že bochník chleba lze v místních prodejnách běžně sehnat v přepočtu za 20 – 28 korun, zatímco třeba 10 dkg sýru do 25 Kč. Na podobnou částku vás vyjde i jeden litr mléka. Za kostku másla o hmotnosti 250 g dáte přibližně 40 korun, kilogram rýže pak stojí lehce pod 30 Kč.

Co se masa týče, 1 kg kuřecího se dá běžně pořídit za cenu 80 korun, maximálně stovky, stejná porce hovězího nejčastěji za stovky dvě, zatímco vepřové stojí něco mezi.

Pokud jde o pivo prodávané v obchodech, lze jej koupit v přepočtu za zhruba dvacetikorunu. Také víno je tu relativně levné, jedna láhev vás potenciálně přijde na méně než 60 Kč. 200 gramů instantní kávy stojí v rozmezí 170 – 220 korun, zatímco balení šesti minerálek přibližně 50.

Ani ceny zeleniny se od těch českých v zásadě nijak výrazně neliší. Kilo brambor se dá pořídit do 15 korun, citrony mezi 30 až 40, přičemž to samé platí i pro pomeranče.

Kuřáci v Chorvatsku ušetří

Pro kuřáky je tato země zaslíbená, chtělo by se říct. Cigarety jsou zde ve srovnání s tuzemskými cenami o poznání přívětivější. Za jednu krabičku totiž zaplatí necelých 50 korun. Levná je ale rovněž drogerie. Sprchový gel i šampón nestojí víc než 80 Kč, balení 10 kusů toaletního papíru vyjde od 40 do 65 korun, zatímco kilo pracího prášku na 60 – 75 Kč.

Restaurace již tak levné nejsou

Co se v Chorvatsku naopak prodraží, je návštěva některé z místních restaurací. A je v podstatě jedno, na jaké jídlo máte zrovna chuť. Dražší je v zásadě vše. Například těstoviny vás mohou přijít klidně i na 220 korun, přičemž pokud sáhnete raději po nějakém pokrmu s masem, počítejte s částkou přesahující tři stovky. Chcete-li dát přednost rybě, je dost pravděpodobné, že se pod 480 korun nedostanete.

Připlatíte si pochopitelně ale i za alkohol. Půl litru piva vás v restauračním zařízení vyjde na 50 – 65 korun, zatímco litrové víno dokonce až na čtvrt tisíce. Káva pak stojí nejčastěji mezi 30 – 35 korunami.

Jet taxíkem se příliš nevyplatí

Poměrně drahé bývají v Chorvatsku taxi služby. Nástupní sazba činí přes devadesát korun, přičemž za každý ujetý kilometr vám na taxametru naskočí dalších 25 Kč. O něco dražší je i benzín. Ten se pohybuje kolem 37 korun za litr, nafta pak na hranici 36,5 Kč.

Levné a krásné zároveň

Jak tedy vidno, až na zmíněné restaurace a některé vedlejší služby je Chorvatsko pro české turisty i nadále relativně levnou zemí, kterou rozhodně stojí za to čas od času navštívit. A to nejen pro její příznivou cenovou dostupnost. Tato země vám totiž bezpochyby dokáže nabídnout i celou řadu dalších lákadel včetně průzračně čistého moře, nádherné pobřežní scenérie či překrásných historických památek.