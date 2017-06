Pacienti si na širší výběr kvalitních pomůcek ještě dlouho počkají

Přitom se rozhodně nehraje o žádné drobné, za zdravotnické prostředky, kam se řadí například oční čočky, berle nebo invalidní vozíky, se každoročně z veřejného zdravotního pojištění pacientů platí miliardy korun.

„Po mnoha letech dojde k narovnání vztahů, rozšíření výběru a zvýšení dostupnosti zdravotnických prostředků pro pacienty, ukončí se šikana lékařů. Ti totiž nemohli předepsat nejoptimálnější prostředek ve chvíli, kdy neměl uveden kód VZP. Postupně se propracováváme do situace, kdy každý dostane to, co opravdu potřebuje,“ komentuje výrok ÚS Miroslav Palát, prezident asociace CzechMed, České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků.

„Laicky řečeno, když výrobek nedostal úhradu, nebyl předepisován. A to bez ohledu na jeho kvalitu a vhodnost pro konkrétního pacienta. To se teď postupně změní a prioritou bude pacient a jeho konkrétní potřeby,“ dodal Palát.

Návrh na změnu zákona podalo dvacet senátorů. Právnička senátorů Jana Marečková po výroku ÚS uvedla, že by pojišťovny měly reagovat na rozhodnutí soudu ihned, přestože se část zákona ruší až s koncem příštího roku. Podle ní by pojišťovny měly upravit dosavadní praxi.

Co na to zdravotní pojišťovny?

Redakce Euro.cz se tedy dotázala zdravotních pojišťoven, jak na výrok Ústavního soudu zareagují, zda vyslyší výzvu právničky Marečkové a zda se hodlají na přípravě nové legislativy podílet.

VZP

VZP zareagovala ihned ve středu po rozhodnutí soudu. „Nejpodstatnějším sdělením pro VZP a její klienty momentálně je, že ještě déle než rok a půl se na současném stavu vůbec nic nemění. Předpokládáme, že do té doby vznikne nová legislativní úprava, a pokud o to budeme požádáni, jsme připraveni se na její přípravě podílet. Jakékoliv spekulace o tom, jak bude vše fungovat za více než 18 měsíců, bychom teď nepokládali za seriózní, uvedlo tiskové oddělení VZP.

Ostatní zdravotní pojišťovny v anketě Euro.cz reagovaly obdobně. Chválí zejména lhůtu na změnu legislativy, což však paradoxně stojí proti zájmům pacientů a dodavatelů pomůcek.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

„Respektujeme rozhodnutí Ústavního soudu. Za nesmírně důležitý považujeme fakt, že ústavní soudci dali dostatečný časový prostor na vznik nové legislativní úpravy, která by měla přinést jasnější pravidla pro úhradu zdravotnických pomůcek. Budeme-li požádáni o účast na přípravě nové legislativy, rádi se připojíme,“ odpověděla Hana Kadečková, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

OZP

Stejně reagoval Ladislav Wagner, vedoucí oddělení zdravotních programů OZP – Oborové zdravotní pojišťovny: „Respektujeme rozhodnutí Ústavního soudu a jsme připraveni se aktivně podílet na tvorbě nové legislativy. Do doby přijetí nové právní úpravy budeme aplikovat dosavadní právní úpravu v intencích nálezu soudu s důrazem na zájmy našich pojištěnců a v jejich prospěch.“

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

„Ač se naše zdravotní pojišťovna s některými argumenty navrhovatelů neztotožňuje, rozhodně bude respektovat nález Ústavního soudu. Vítáme odložení vykonatelnosti nálezu s ohledem na stabilitu výdajů veřejného zdravotního pojištění. Jsme připraveni spolupracovat na přípravě nové legislativní úpravy, aby nové znění odráželo jak transparenci procesu stanovení výše úhrad, tak umožňovalo stanovit úhrady přiměřené přínosům pro pacienty,“ napsala Elenka Mazurová, mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

„Na nové legislativě v této oblasti se zcela jistě budeme podílet, neboť jsme prostřednictvím Svazu zdravotních pojišťoven ČR připomínkovým místem pro vnitřní i vnější připomínkové řízení. V aktuální praxi musíme ctít platnou a účinnou legislativu,“ odpověděl Petr Kvapil, asistent ředitelky Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

Revírní bratrská pokladna

„Ústavní soud si byl nepochybně vědom složitosti předmětné problematiky a náročnosti přípravy žádoucího řešení, proto ve svém výroku pro tento proces vyhradil odpovídající lhůtu, to je do konce roku 2018. Naše pojišťovna, stejně jako ostatní zdravotní pojišťovny, je v legislativním procesu jedním z připomínkových míst. Na přípravě nové legislativy se tak běžně podílíme buď samostatně nebo v součinnosti se Svazem zdravotních pojišťoven ČR, jehož jsme členem. Obdobně tomu bude i v tomto případě,“ přidal komentář Jan Vomlela, asistent ředitele Revírní bratrské pokladny.

Co řekl Ústavní soud ČR Ústavní soud dospěl k závěru, že napadená ustanovení nejsou natolik určitá, aby na jejich základě bylo možné dovodit, na poskytnutí jakých zdravotnických prostředků má pojištěnec právo. Jejich použití proto závisí teprve na konkrétním postupu zdravotních pojišťoven, jímž je obsah tohoto práva fakticky vymezen. Ti, kterých se dotýká rozhodování za desítky miliard, ať už jsou to lidé potřebující pomůcky nebo zařízení, která je poskytují, a dodavatelé, nemají jakýmkoliv způsobem možnost účastnit se procesu, který vyústí v to, zda dostanou, nebo nedostanou pomůcku za úhradu nebo bez úhrady.

