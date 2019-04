Tedy alespoň pokud jde o tuzemské youtubery, pochopitelně. Příjmy těch ze zahraničí jsou na úplně jiné úrovni, přirozeně. Ano, čtete správně, příjmy. Youtuber je totiž skutečné povolání. Zní to neuvěřitelně, leč je tomu tak. Co dřív byl jen pouhý koníček, který by zejména starší generace označovaly jako nějakou pokleslou formu zábavy, je dnes skutečný byznys, v němž se začínají točit opravdu velké – a skutečné – peníze.

O tom, že nelze zpochybňovat potenciál sociálních sítí, se lidé již přesvědčili. Nyní se začínají rovněž utvrzovat v tom, že slušný prostor pro generování nemalých příjmů naskýtá i zdánlivě nevinné nahrávání vlastních videí na web s nejrůznější tématikou. Mladí tato videa, respektive vlogy – tedy video blogy, jak zní jejich název v nezkrácené podobě - hltají po stovkách. Jejich sledováním stráví klidně i více než deset hodin týdně, díky čemuž může jedno takové video mít neuvěřitelných 41 milionů zhlédnutí.

Za youtubery platí Alza, ČSOB i studio Disney

A firmy jsou si toho velmi dobře vědomy už pěkných pár let. Investovat do reklamy na vlastní produkt, která poběží v televizi v hlavním vysílacím čase, najednou už nezní zas až tak lákavé. Ne ve srovnání s možností propagace na internetu v rámci videa nějakého profláknutého youtubera. Postupem času na to přišla naprostá většina z nich.

Tak například zřejmě nejznámější český youtuber Jirka Král, z jehož vlastního kanálu odebírá podle aktuálních čísel obsah více než 1,1 milionu uživatelů, se netají dlouhodobou propagací internetových obchodů Alza a CZC. Vedle toho se v rámci jeho vlogů objevují rovněž zmínky o výrobci herních konzolí Playstation či Xbox, společnosti Nvidia specializujících se na výrobu grafických procesorů a počítačů nebo portálu s online hrami Gamee.

Dvaadvacetiletý Karel Kovář alias Kovy, další z nejslavnějších tuzemských youtuberů, v minulosti spolupracoval například s bankou ČSOB, a to v rámci své kampaně na její produkt penzijního připojištění.

Shopaholic Nicol, vlastním jménem Nikola Čechová, se pro změnu zabývá spíše módní tématikou. Její kanál pravidelně odebírá bezmála půl milionu uživatelů, díky čemuž i ona patří mezi nejpopulárnější české vlogery a vlogerky. V rámci svých video příspěvků fanouškům nejčastěji ukazuje, co nového si právě koupila na sebe. Za to dostává nemalou finanční odměnu třeba od firmy Reserved. Propaguje rovněž výrobky značky Garnier nebo Dermacol.

Co se zahraničních „influencerů“ týče, zde všem zcela jasně vévodí Švéd Felix Arvid Ulf Kjellberg, jehož většina lidí zná spíše pod přezdívkou PewDiePie. Počet jeho odběratelů činí k dnešnímu dni neuvěřitelných 92,8 milionu.

V minulosti se ocitl na výplatní pásce společnosti Marker Studios spadající pod značku Disney, či dokonce samotného serveru YouTube, jelikož jeho videa spoluvytvářela obsah v jím prémiově nabízené službě YouTube Red.

Avšak poté, co byl před pár lety nařčen z rasismu, o tyto obě lukrativní smlouvy přišel. Naštěstí pro něj, zoufat zřejmě nemusí. Kniha nesoucí název This Book Loves You a vlastní mobilní hry Tuber Simulator a Legend of Brofist mu podle všeho vydělávají víc než dost.

Peníze až na prvním místě

Zodpovědět otázku, kolik si takový youtuber je vlastně schopný vydělat, je poněkud nelehký úkol. Vlogeři své příjmy prozrazují jen velice neradi. A má to pochopitelně své logické opodstatnění. Pakliže by světu sdělili, kolik jim firma za uvedení jejich produktu v rámci videa zaplatila, sami by tak oslabili vlastní pozici pro sjednávání dalších potenciálních „zakázek“. Coby OSVČ jsou povinni své příjmy sdělovat pouze a jen finančnímu úřadu. A řada z nich tak také činí.

Co se nejsledovanějších českých youtuberů týče, je podle dostupných informací přibližně dvacítka z nich schopna si za rok vydělat jeden milion korun. Výše jednotlivých příjmů se přitom v rámci těchto dvanácti měsíců může velice lišit. Nejpřívětivější období tradičně nastává kolem Vánoc, kdy firmy vynakládají na nejrůznější marketingové kampaně nejvíce peněz. Tehdy si mohou přijít na statisíce korun, jindy se může jednat „jen“ o odměny v řádu desítek tisíc.

Záleží rovněž na tom, o jaký druh reklamy se jedná. Peníze totiž může generovat samotné zhlédnutí jejich videa, a to přímo od společnosti Google. V závislosti na tom, pro koho je videopříspěvek určen, zvolí sám youtuber reklamy, které se na jeho začátku, v průběhu, potažmo na konci budou zobrazovat. Zatímco jedna je vhodnější spíše pro děti a náctileté, v případě druhé je zase například větší pravděpodobnost, že osloví generaci třicátníků. Jedná-li se o první variantu, bývá odměna o něco menší.

Příjmy z reklam u videí jsou pro youtubera důležité, v rámci českého internetu si však díky nim může přijít „pouze“ na tisíce, případně desítky tisíc korun. Daleko větší potenciál, pokud jde o generování příjmů, mají pochopitelně videa šité na míru nějaké konkrétní firmě. V takovém případě lze hovořit právě již o zmíněných statisících.

Jaký druh propagace toho kterého výrobku youtuber zvolí, záleží na dohodě mezi oběma stranami. V minulosti se jednalo spíše o skryté formy reklamy, při nichž si uživatel kolikrát ani neuvědomil, že se jedná vlastně o komerční video. Praxe product placementu, tedy skryté reklamy umístěné do videa, je však dnes spíše již na ústupu. Daleko častěji se tak mohou lidé setkat s otevřenou formou propagace, kdy sám youtuber upozorní na to, že se jeho příspěvek bude týkat toho a toho produktu, jenž vyrábí ta a ta firma.

Dalším faktorem výrazně ovlivňujícím, kolik si vloger díky své činnosti vydělá, je skutečnost, zda tuto „zakázku“ uzavřel s dotčeným zadavatelem, tedy firmou, sám, nebo se tak stalo prostřednictvím nějaké agentury. Jedná-li se o druhou variantu, pak pochopitelně část těchto příjmů „spolkne“ provize.

Videa nejsou vše

V neposlední řadě se dají inkasovat nemalé peníze na takzvaném merchandisingu, tedy prodeji věcí – zpravidla oblečení – na nichž je uvedena youtuberova přezdívka. Inu, Cristiano Ronaldo a Lionel Messi nejsou evidentně jediní, kdo mohou na konci desátých let jednadvacátého století propagovat vlastní značku. Máte-li alespoň milionovou fanouškovskou základu a jste-li dostatečně vidět na sociálních sítích, můžete vlastní „merč“ prodávat i vy, chtělo by se říct. Ostatně, youtubeři jsou toho očividným důkazem.

A co se týče vlogerů světové extra třídy, zde jsou pochopitelně finanční odměny s těmi tuzemskými nesrovnatelně vyšší. Podle informací prestižního časopisu Forbes si již zmíněný PewDiePie od června 2017 do května 2018 vydělal na 15,5 milionů dolarů, tedy v přepočtu přibližně 349 milionů korun!

Za sedmiletým Ryanem - ano, skutečně sedmiletým - nicméně ještě stále o poznání zaostává. Jeho kanál Ryan ToysReview sice sleduje „jen“ necelých 19 milionů uživatelů, díky příjmům z reklamy a také vlastní kolekci hraček, která je prodávaná v jednom z největším amerických obchodních řetězců, a sice Walmartu, si toto dítko za stejné období vydělalo dokonce o ještě 6,5 milionu dolarů víc, tedy bez pěti milionů celou půl miliardu korun. Zní to až bláznivě, že?

Světlá budoucnost

Slovo youtuber, potažmo youtubering se už dávno nenachází pouze ve slovníku náctiletých puberťáků. Tento fenomén se pomalu, ale jistě začíná stávat samostatnou vědní disciplínou, podobně jako před desítkami let marketing. Ostatně, oba tyto pojmy mají k sobě vlastně velice blízko. Dnes se žádná firma bez dobře nastaveného a kvalitního marketingu neobejde. Nebude přitom trvat příliš dlouho, a slovo marketing v této větě nahradí pojem Youtuber.