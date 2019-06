Budeme muset zdražit mapy, říká šéf klubu turistů Chvátal

Mají víc členů než většina politických stran a na své akce dokážou zmobilizovat tolik lidí, že pokud by se jednalo o volby, šlo by o jednu z nejsilnějších sil v Parlamentu. Přesto jsou přísně apolitičtí a na jednotlivých „oblastech“ a „odborech“ se setkávají lidé nejrůznějších profesí, názorů i věku. A to už sto třicet let. „Jednou bude každý turista,“ říká se smíchem předseda Klubu českých turistů (KČT) Vratislav Chvátal.

Moderní doba přinesla mnoho možností využití volného času, což vedlo k poklesu zájmu o některé dříve rozšířené koníčky. Jak se vyvíjí členská základna Klubu českých turistů?

Míru zájmu o některé tradiční aktivity KČT ovlivnila svoboda v možnostech cestování a relativní dostatek volného času spolu s nabídkami nových aktivit. To se ale v čase mění. Ke konci loňského roku nás bylo 31 933. Poslední roky se pohybujeme v rozmezí 31 až 34 tisíc členů, takže lze říct, že je to stabilizované. Přesto bych rozvoj členské základny definoval jako jeden z hlavních úkolů a problémů klubu. Spolek bez členů, a zejména bez mládeže, nemůže dlouhodobě existovat.

Jak tomu tedy čelíte?

Hledáme různé formy, jak zaujmout především rodiny s dětmi. Máme projekt Toulavý kočárek. Jde o pochody na kratších trasách, které samozřejmě musejí být s kočárkem průchozí. Nebo projekt Rodinná turistika, v rámci kterého funkcionáři evidují účast rodin na akcích a my pak jednou za rok vyhlašujeme nejaktivnější rodinu. Turisté jsou velcí sběratelé, mají rádi různé suvenýry a razítka. Z každé akce dostanou tedy razítko a pak se to vyhodnotí. Zkoušíme nordic walking, turistický běh, propagujeme hodně populární „bosou turistiku“ a někteří členové propadli také geocachingu.

Zrovna tento víkend mě překvapilo, kolik lidí bez bot jsem potkal.

Snažíme se prostě zaujmout a zavést novější věci. Nabízíme také tři druhy členství, základní, rozšířené a top. V základním platí člen nejméně, má ale naprostou většinu členských výhod. Od roku 2014 jsme členy Českého olympijského výboru, který všem svým členům garantuje úrazové pojištění. Další výhodou je sleva na ubytování na našich chatách plus na několika dalších, se kterými to máme domluvené. S Českými drahami máme domluvenou slevu na dopravu. Naši členové mají slevu při nákupu In Karet a vyplácíme také příspěvek na nákup kilometrické banky. Základní členství pro dospělého přijde na 150 korun, jde ale jenom o odvod na ústředí, pak je ještě odvod na oblast a odbor.

To mi musíte vysvětlit.

Máme ústředí klubu v Praze. To znamená generální sekretář, jeho zástupce, sekretářka, ekonom, projektový manažer, webmaster a značkař. Pak existuje čtrnáct oblastí, které odpovídají úrovni krajů. A pod nimi jsou odbory.

Jste tedy poměrně decentralizovaní...

Ano, všechny oblasti jsou samostatné subjekty a i všechny naše odbory jsou právnickou osobou. Komplikací je vazba na nový občanský zákoník, kdy se naši dobrovolní funkcionáři v nižších složkách obávají, že jako statutární zástupci ručí za činnost spolku vlastním majetkem.

A co ty další typy členství?

Rozšířené je stejné jako základní, ale je k němu zvýhodněné předplatné časopisu Turista, který vydáváme už od roku 1889. Kategorie top je pro ty, kteří chtějí vyjádřit určitý patriotismus a přispět třeba vyšší částkou; ta se pohybuje kolem 1500 korun. Když jsme to zaváděli, říkali jsme si, že při 31 tisících členech se musí najít tisíc lidí. A pokud dá tisíc lidí tisícovku, tak je to dohromady milion, a to už je v rozpočtu poznat. Zatím se to ale týká necelé stovky lidí.

Z jaké části financují příspěvky chod klubu?

Členské příspěvky tvoří asi jenom deset procent příjmů klubu v kalendářním roce. Náš rozpočet se pohybuje mezi 29 až 35 miliony ročně. Záleží na naší úspěšnosti v podávání žádostí o granty a na obchodních jednáních s partnery a také na tom, zda se pořádá nějaká velká mezinárodní akce nebo třeba oslavy. Kolem tří milionů se vybere na členských příspěvcích.

Kde berete zbytek peněz?

Každý rok získáme celkem pro ústředí i oblasti asi 15 milionů korun na značení turistických tras. To jsou ale mandatorní výdaje, jestli nám přijde patnáct milionů na značení, tak jsou prostě určené na značení. Dále dostáváme jen asi pět milionů na podporu činnosti od ministerstva školství. Pochopitelně se také snažíme získat partnery a sponzory. Hlavním partnerem klubu už od roku 2001 jsou Lesy ČR, se kterými máme smlouvu o reklamě. My propagujeme Lesy ČR a jejich záslužnou práci v oblasti rekreačních funkcí lesa a Lesy ČR nám dávají finance.

Lesy ČR nyní bojují s kůrovcovou kalamitou...

Přesně. Problémy jsou dva, kůrovec a nedostatek vody. Prostředky, které jsme získávali, byly pro letošek zkráceny téměř o padesát procent. A jak to bude příští rok, se zatím neví. Jako firmě se jim samozřejmě budeme snažit pomoct třeba brigádami. Víme, že Lesy ČR chystají projekt sofistikované výsadby lesa, aby to nebyly monokultury. Jsme připraveni v mezích našich možností pomoci.

Vlastníte také turistické chaty. Kolik?

V majetku ústředí KČT je celkem patnáct turistických chat, z toho tři jsou v majoritním a jedna v minoritním spoluvlastnictví.

Ty sami provozujete?

S výjimkou jedné roubenky Kusalíno na Valašsku, kam jezdí naše oddíly mládeže, jsou chaty pronajaté. Aktuálně hledáme nájemce třeba pro chatu Pod Studničnou v Krkonoších. Současný nájemce je tam již řadu let a s výsledky provozu a údržby chaty nejsme spokojeni. Z nájemného od chatařů jsme loni získali celkem 3,5 milionu korun, tedy asi také deset procent ústředního rozpočtu klubu, které ale zase musíme zpět investovat do chat. Další chaty vlastní některé naše oblasti a odbory KČT. V majetku Klubu českých turistů je tedy asi čtyřicet chat. Podporu pracně získáváme také od agentury CzechTourism. Není to bohužel pravidelný zdroj příjmů, jde o jednorázové příspěvky na některé naše významné akce. A pak se také ucházíme o granty vyhlašované různými ministerstvy. Třeba ministerstvo zahraničí nám poskytlo peníze na realizaci značení v Brazílii. Nebo ministerstvo práce žádáme o prostředky na aktivity pro seniory. Z vlastní činnosti máme v podstatě jen příspěvky od členů a nájemné.

Vydáváte také mapy?

Ano, to také lze započítat do našich příjmů. Jsme stoprocentní vlastník společnosti Trasa, s. r. o., která vydává naše mapy. Jde o obchodní společnost a KČT má z její činnosti profit. Potřebujeme však, aby řádně fungovala, a nemůžeme ji finančně vysávat, takže jde maximálně o milion ročně.

Jak si vůbec stojí papírové mapy v době digitálních map a chytrých telefonů?

Prodeje klesají, to je realita. Proto je důležitá propagace a možná i změna obchodní politiky. Dlouhodobě držíme cenu map pod sto korunami, ale pravděpodobně se blíží doba zvýšení ceny. Zatím jsme s tím nevyrukovali, možná už příští rok k tomu ale dojde. Náklady jsou totiž pořád stejné. Vydat mapu není nějaká amatérská záležitost. Existuje ediční plán, je potřeba tým redaktorů, kteří získávají informace o vedení tras a provádějí aktualizace zákresů turistických tras, ale i sepisují vlastivědné informace na druhé straně mapy. Pak je samozřejmě potřeba zajistit marketing, distribuci a prodej. Konkurencí ale nejsou jen digitální mapy.

Co ještě?

Uškodilo nám období boomu obrovské podpory regionálního cestovního ruchu z Evropské unie. Díky tomu spousta měst a agentur zaplavila svá informační centra relativně dobrými mapami zdarma. A pokud si měl člověk vybrat kvalitní mapu za sto korun, nebo o něco málo horší zadarmo, tak si vzal tu zadarmo. To je ale zhruba deset let stará záležitost, dnes už není volně distribuovaných map tolik. Pro kartografický trh to byl ale problém.

Uvažujete, že byste se třeba začali zabývat digitálními mapami?

Klub asi ještě není připraven vstoupit na toto pole. Osvědčila se nám však spolupráce s Mapy.cz. Máme smlouvu o spolupráci a poskytujeme každý rok aktualizaci zákresů turistických tras, které se pak na portálu objeví. To je rozdíl třeba od Google Maps, kde turistické trasy zakresleny nejsou.

Seznam vám za to platí?

Ano, ale nejsou to žádné horentní sumy.