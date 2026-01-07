Retro kvíz: Poznáte, jakými automobily jsme jezdili za dob socialismu?

Za minulého režimu si vlastní automobil rozhodně nemohli dovolit všichni. Možná ale právě proto máme vozy, které u nás před půl stoletím jezdily, tak dobře v paměti. Ať už šlo o domácí značky Škoda a Tatra, nebo o auta dovážená z tehdejšího východního bloku, za každým z nich se skrývá kousek československé historie. Nešlo totiž jen o dopravní prostředek, ale často také o symbol společenského postavení, technologických možností své doby i snu o určité svobodě, kterou auto přinášelo.
V následujícím kvízu jsme si pro vás připravili pestrou sadu otázek, u nichž si ověříte, jak dobře automobily, jež v období socialismu brázdily československé silnice, ve skutečnosti znáte. Jste připraveni vyrazit s námi na cestu zpět do dávné motoristické minulosti?
