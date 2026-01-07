Menu Zavřít

Retro kvíz: Poznáte, jakými automobily jsme jezdili za dob socialismu?

Jan Boháč
Dnes
Tatra 603
Autor: Michal Maňas, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Embéčkošestsettrojka, ale i Volha nebo Žigulík. V období socialismu se v Československu jezdilo celou řadou vozů, které si až dodneška uchovávají postavení takřka nezapomenutelných legend. Pokud na tuto dobu rádi vzpomínáte, nebo jste jen milovníkem starých aut, následující kvíz je pro vás doslova jak stvořený.

Za minulého režimu si vlastní automobil rozhodně nemohli dovolit všichni. Možná ale právě proto máme vozy, které u nás před půl stoletím jezdily, tak dobře v paměti. Ať už šlo o domácí značky Škoda a Tatra, nebo o auta dovážená z tehdejšího východního bloku, za každým z nich se skrývá kousek československé historie. Nešlo totiž jen o dopravní prostředek, ale často také o symbol společenského postavení, technologických možností své doby i snu o určité svobodě, kterou auto přinášelo.

V následujícím kvízu jsme si pro vás připravili pestrou sadu otázek, u nichž si ověříte, jak dobře automobily, jež v období socialismu brázdily československé silnice, ve skutečnosti znáte. Jste připraveni vyrazit s námi na cestu zpět do dávné motoristické minulosti?

