Obnovitelné zdroje v USA vyrobí více elektřiny než uhlí, pandemie jejich nástup urychlila

Ve Spojených státech amerických vyrobí v letošním roce obnovitelné zdroje (OZE) více elektřiny než uhelné elektrárny, předpokládá to vládní Agentura pro energetické informace (EIA). Trend nástupu obnovitelných zdrojů ještě urychlila pandemie, jelikož spotřeba elektřinx kvůli karanténním opatřením klesla a obnovitelné zdroje jsou levnější alternativou.

Už v dubnu EIA informovala, že 40 dní po sobě obnovitelné zdroje produkovaly více elektřiny než uhelné elektrárny. Překvapující je to o to víc, že za celý minulý rok byl celkový počet dnů, kdy dominovaly obnovitelné zdroje nad uhlím, pouhých 39 a nejdéle tento trend vydržel devět dnů za sebou.

Vliv na posun ve zdrojích energie má i aktuální koronavirová krize, kvůli které se většina států uvrhla do karantény. Ta měla vliv na celkovou spotřebu energie, která kvůli umrtvenému průmyslu klesla. Americká Agentura pro energetiku předpovídá globální snížení spotřeby energií o sedm procent.

Například 17. května generovaly obnovitelné zdroje až 21 procent z celkové energetické produkce, kdežto uhlí „pouze“ 16 procent. Na produkci OZE se podílely větrné elektrárny s devíti procenty, vodní s taktéž devíti procenty a solární panely se třemi procenty. Trend přechodu na přírodu šetřící způsoby výroby elektřiny se tak v USA urychluje a naopak úpadek uhelných elektráren pokračuje. A zřejmě tomu tak bude do budoucna a obnovitelné zdroje budou v dalších letech posilovat. Důvodem je nižší cena čisté energie.

Měla by ČR podporovat více obnovitelné zdroje energie? NE

ANO Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

„V mnoha zemích jsou aktuálně obnovitelné zdroje levnější způsob produkování elektřiny, než je uhlí,“ řekl magazínu Newsweek Richard Cochrane, expert na obnovitelné zdroje z univerzity v Exeteru. Pro vytváření dalších kapacit čisté energie tak není pouze ekologický důvod v podobě menší produkce emisí, ale také ekonomický.

Trend bude pokračovat i následujících letech. V polovině května vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa udělila povolení projektu největší fotovoltaické elektrárny ve USA Gemini, která by se měla začíst stavět mezi lety 2022 a 2023 v Nevadě. Mělo by jít o jeden z největších solárních projektů v historii Spojených států amerických. Solární elektrárna Gemini by měla být zdrojem elektřiny pro 260 tisíc domácností poblíž města Las Vegas. Součástí elektrárny by měla být i baterie, která by umožnila skladovat elektřinu i po západu slunce. Očekávaná cena projektu je jedna miliarda dolarů.

Koronavirus není pro obnovitelné zdroje jen výhodou. Ani sektoru čisté energie se nevyhnou ekonomické důsledky přísné karantény, která funguje téměř na celé planetě. Aktuální krize zpomalí výstavbu nových elektráren a IEA předpokládá, že poprvé za posledních 20 let v USA poklesne oproti loňskému roku počet zprovozněných jednotek obnovitelných zdrojů. Nicméně posun k obnovitelným zdrojům zřejmě už nic nezastaví.

Zdroj: newsweek.com, Reuters.com, cnbc.com