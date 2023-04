Zero One Hundred chce pomoci nadějným startupům. Má za sebou nejúspěšnější rok v historii

Šedesát milionů eur (asi 1,5 miliardy korun) pro nadějné startupy. Dušan Duffek a Michal Csonga se po slovenském a kyperském inovačním systému rozhodli podpořit perspektivní projekty v regionu Emerging Europe. Sloužit jim k tomu má venture kapitálový investiční fond Zero One Hundred, který oba partneři projektu založili v loňském roce. Během toho se jim podařilo dosáhnout dosud nejlepších výsledků v historii. I přes zhoršující se ekonomickou situaci zaznamenali obrat ve výši tří milionů eur, tedy v přepočtu asi 72 milionů korun. Součástí loňského plánu byl také rebranding.

„Naše konference po pandemii v rámci Reflect Festivalu a Zero One Hundred Conferences navštívil rekordní počet účastníků z celého světa. Dělal nám radost i obrovský zájem o Campus Cowork, který uspořádal 40 přednášek, workshopů a hackathonů a přijal další nájemníky. Hlavní událostí pro nás ale bylo spuštění nového fondu,“ uvádí Duffek s tím, že na Reflect Festival, jež se každoročně pořádá na Kypru, dorazili přední podnikatelé, investoři a startupisti, ale také významní řečníci, jako je třeba Niklas Jansen z Blinkistu nebo Tony Jamous či zakladatel proslulé globální employment platformy Oyster.

„Konferenci na Kypru navštívily tisíce lidí z 55 různých zemí i startupisti ze Slovenska a Česka. Networking je zásadní součást naší činnosti a i tímto způsobem se snažíme propojit náš region s celým světem a zejména CEE a regionem Blízkého východu a Severní Afriky. Kypr je pro to ideální místo,“ dodává druhý z partnerů Csonga. Tento rok plánují Reflect opět rozšířit, což by mělo přilákat až osm tisíc návštěvníků.

Cílem půl druhého tisíce investorů se pak v loňském roce stala druhá ze zmíněných konferencí – Zero One Hundred Conferences, dříve známá jako 0100 Conferences, jež se opět konala v sedmi evropských zemích. Mezi hosty byli i zástupci nejvýznamnějších světových fondů, například BlackRock, KKR nebo Blackstone.

Zahraniční vztahy a modernizace slovenské scény

Úspěšný rok za sebou mají také sdílené kanceláře Campus Cowork, které Zero One Hundred provozuje ve dvou lokalitách v Bratislavě. Tam sdružuje startupisty, freelancery i zahraniční společnosti. Loni Campus uspořádal na 40 eventů, jež ve finále hostily na tisíc lidí.

„Pro budování ekosystému, který by startupům v našem regionu umožňoval lepší rozvoj, jsou důležité nejen zahraniční vazby, ale i domácí sdílení know-how. I hackathony, které zároveň mohou přispět k řešení společenských problémů, vnímáme proto jako velmi přínosné,“ komentuje Duffek. Za přínosnou označuje třeba spolupráci s Ministerstvem investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky (MIRI). I pomocí ní se chce podílet na modernizaci Slovenska.

Na tom má svoji zásluhu rovněž investiční fond Zero Gravity Capital, jež spadá do holdingu Zero One Hundred a má v portfoliu řadu vycházejících hvězd tamní startupové scény. Jen během loňska provedl celkem třináct investic do nadějných startupů, a to především do těch slovenských. Mezi zainvestovanými firmami je například populární aplikace pro čtení pohádek a dětských příběhů Readmio nebo startup Wewell odhalující závadnou kosmetiku.

„Na jedné straně jsme zažili jeden z nejdynamičtějších roků ve VC vůbec, kdy se v průběhu pár měsíců valuace startupů propadly i o více než 80 procent, na druhé straně mnoho zakladatelů pochopilo, že k tomu, aby přežili, potřebují přehodnotit náklady a způsob, jakým plánovali růst, udělat si finanční plán a prodloužit si runway, co nejvíce to jde,“ říká Csonga.

V letošním roce bude dle investorů docházet k realističtějším valuacím mladých technologických firem. Řadě z nich však zároveň hrozí krach. Tedy alespoň v případě, že se nedokáží přizpůsobit novému normálu. Pomoci by jim k tomu koneckonců mohla třeba osvěta Zero One Hundred, konkrétně pak podcastová série Mentalita Foundera nebo web Zero2Hero. Ten má motivovat mladé lidi k podnikání a představit jim výhody startupového světa.