Ze sklepa do celého světa. Systém českých Mews pro správu ubytovacích zařízení slaví 10 let na trhu, funguje na více než 3500 místech

Když není na trhu k dispozici produkt, který chcete, měli byste si ho vyvinout sami. Tento způsob uvažování se vyplatil už spoustě podnikatelů z celého světa, kteří díky němu dokázali přinést zlepšení do mnoha různých odvětví. Jedním z nich je i zakladatel společnosti Mews Richard Valtr, jehož systém pro správu ubytovacích zařízení nyní slaví 10 let od svého prvního ostrého nasazení.

Původně vystudovaný filozof se dlouhou dobu věnoval řízení developerských projektů a při své činnosti se dostal i k založení pražského hotelu Emblem. Když se pak problematice fungování ubytovacích zařízení začal více věnovat, zjistil, že na trhu neexistuje žádný ideální systém, který by tyto činnosti zjednodušil. V roce 2012 tedy Valtr v malém pražském sklepě založil firmu Mews.

Po náročném vývoji nakonec vznikla stejnojmenná platforma, kterou nejprve vyzkoušeli právě v hotelu The Emblem Prague. „Je úžasné, jak moc se společnost Mews změnila za 10 let od doby, kdy jsme s ní začali spolupracovat. Platforma je nyní ještě propracovanější a má více funkcí, což výrazně šetří čas. Díky tomu máme více prostoru, abychom se mohli věnovat poskytování kvalitních služeb našim hostům,“ uvedla Valtrova sestra a současně i generální ředitelka hotelu Helena.





Expanze, investice a ocenění

Původně malý pražský startup se za 11 let od svého založení výrazně rozrostl. Systém společnosti Mews nyní spravuje více než 3500 hotelů, hostelů, skupin apartmánů a dalších zařízení v 85 zemích světa. Své kanceláře má firma kromě Prahy také v New Yorku, Barceloně či Londýně, přičemž sídlo přesunula do Amsterdamu.

„Jsem hrdý na to, jak daleko se Mews od svých začátků posunul. Jen díky talentu, ambicím týmu a trvalé podpoře zákazníků jsme schopni pokračovat v naplňování firemní vize. Ta se opírá o myšlenku přeměny pohostinství, které je zaměřené hlavně na potřeby hostů,“ nechal se slyšet Valtr.

Že se tuzemské společnosti aktuálně velmi dobře daří, potvrzuje třeba získání investice series C v hodnotě zhruba 185 milionů dolarů (více než 4,2 miliardy korun). Firma je navíc aktivní i v rámci akvizic a pomocí Mews Ventures už odkoupila celkem sedm společností věnujících se pohostinství. V letošním roce se pak tým Mews rozrostl o 25 procent a počet zákazníků se zvýšil o třetinu.

Úspěch společnosti dokládá také množství ocenění, které ve svém oboru získala. K nim patří třeba titul Nejlepší poskytovatel systémů správy hotelového majetku na světě v soutěži World Travel Tech Awards. Dva roky po sobě ale společnost vyhrála i cenu od Hotel Tech Report jako nejlepší místo pro práci v oblasti hotelových technologií.

V plánu je využití umělé inteligence

Co se týče plánů do budoucna, i ty jsou v případě Mews velice ambiciózní. Společnost nyní zvažuje třeba nasazení umělé inteligence, která by dle Valtra měla přispět k celkovému zlepšení jejího produktu: „Pevně věřím, že umělou inteligenci lze efektivně využít ke zlepšení a zefektivnění práce zaměstnanců. Ti budou mít více času se skutečně soustředit na poskytování ojedinělých zážitků hostům. Díky tomu budeme schopni jim poskytnout nejlepší možné zážitky během jejich pobytů.“

Ve hře jsou však případně i nové akvizice – zajímavých příležitostí vidí zakladatel Mews na trhu spousty, leč žádnou konkrétní nejmenoval. „Naším cílem je stát se největším světovým poskytovatelem cloudových služeb v oblasti pohostinství. Nadále se budeme zaměřovat na vývoj produktu a jeho vylepšování. S tím je spojená i expanze na nové trhy a růst naší klientské základny,“ uzavřel Valtr.