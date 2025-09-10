Humanoidní roboti už pracují v továrnách a závodí. Aktuální novinka z Číny stojí méně než průměrná ojetina

Humanoidní roboti už dávno nejsou pouhou science fiction. Pomáhají v továrnách, soutěží v maratonu, boxují v ringu a nedávno dokonce měli i své vlastní světové hry. Tedy jinými slovy, během několika let přestali být kuriozitou výzkumných laboratoří a postupně se stávají čím dál běžnější součástí reálného světa a každodenního života.
Jedním z důvodů současného boomu je i jejich stále nižší cena. Čínská společnost Unitree Robotics, dosud známá hlavně svými robotickými psy, nedávno představila humanoida Unitree R1, který dle webu Singularity Hub vyjde na pouhých šest tisíc dolarů, respektive v přepočtu asi 125 korun. To je méně, než za kolik lze v Česku pořídit průměrnou ojetinu.
Robot se může pochlubit velice působivou mobilitou, je snadno přemístitelný a až pozoruhodně skladný. Na výšku měří zhruba 1,2 metru a váží tolik, co plně naložený kufr, tedy něco kolem 25 kilogramů. Jako takový disponuje 24 až 26 stupni volnosti (něco jako klouby), což mu dává překvapivě lidský rozsah pohybů. Umí chodit, dřepnout si, mávat, kopat, balancovat – a podle firemních ukázek zvládne i gymnastické prvky, třeba hvězdu nebo kotrmelec.
Limity softwaru
Novinka z dílny Unitree Robotics je pochopitelně osazená řadou senzorů – mimo jiné 3D kamerami pro 3D vidění, mikrofony pro lokalizaci zvuků a bezdrátovým připojením pro další zařízení. Vestavěný počítač dokáže zpracovávat obraz i zvuk, přičemž chce-li uživatel zvýšit jeho výkon, stačí dokoupit jednotku Nvidia Jetson Orin za zhruba 250 dolarů (tedy 5 200 korun).
Právě díky ní zvládne R1 i spoustu pokročilejších úkolů, jako je například rozpoznávání obrazu či rozhodování v reálném čase. Baterie robota má asi hodinovou výdrž, což sice není na celodenní práci, ale pro výuku, testování nebo demonstrační účely je to víc než dost.
Ovšem i když hardware působí velmi schopně, po softwarové stránce zařízení dosud zaostává. I samotný výrobce upozorňuje, že kupující si musí být vědom jistých „omezení humanoidních robotů“. Tyto neduhy firma během ukázek R1 povětšinou řešila přednastaveným naprogramováním nebo ovládáním na dálku. V laboratořích už ale vědci intenzivně pracují na tom, aby jednotlivé úkoly zvládali roboti samostatně.
Na tvaru záleží
Proč se firmy zabývají vývojem a výrobou humanoidních robotů, když by se pro konkrétní úkol hodily jiné specializované stroje, s nimiž má lidstvo mnohdy o poznání více zkušeností? Důvody jsou ve skutečnosti dva, přičemž tím prvním je společenská přijatelnost.
Lidem se mnohem snadněji komunikuje se strojem, který má hlavu, ruce a nohy, neboť na ně působí daleko přívětivěji než „krabice na kolečkách“. Proto může humanoidní robot pracovat přirozeněji třeba v domovech pro seniory, v hotelech nebo na recepcích.
Samozřejmě je nutné podotknout, že ne vždy jsou tito humanoidi efektivnější než roboti na kolečkách. Ti naopak bývají rychlejší a úspornější a jejich průmyslová ramena jsou silnější a přesnější. Jak se ovšem zdá, univerzálnost, jež je oním druhým důvodem, a „lidskost“ humanoidů představují hodnotu, kvůli které se kompromis vyplatí, píše Singularity Hub.
V souvislostí s činností, jež dokáže robot zastat, čínský výrobce zdůrazňuje, že R1 rozhodně nemá ambice lidi jakkoliv nahradit. Jeho smyslem je i díky ceně, která je někdy i desetinásobně nižší než v případě konkurence, zpřístupnit humanoidní robotiku širšímu okruhu – univerzitám, startupům, malým firmám nebo i nadšencům.