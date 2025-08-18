Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou, nebo zaplatí „raketu“

Rostoucí zájem o vysokoškolské vzdělání zvyšuje poptávku po studentském ubytování nejen v Praze, nýbrž i v dalších univerzitních městech. Nabídka nových kapacit ovšem neroste dost rychle, a tak se každoročně opakuje hon na koleje a pronájmy bytů, přičemž hlavní vlna zájmu startuje každým rokem o něco dříve.
Podle studie společnosti Savills má Praha aktuálně jen 28 550 studentských lůžek. To na pokrytí poptávky rozhodně nestačí, protože podle ministerstva školství v metropoli studuje kolem 130 tisíc vysokoškoláků. Každý akademický rok hledá ubytování asi 75 tisíc z nich, včetně téměř 28 tisíc studentů ze zahraničí. Vysoké školy vlastní zhruba 90 procent kapacit, jejich standard však zdaleka nedosahuje úrovně soukromých projektů a připomíná doby dávno minulé – třeba jako některé budovy strahovských kolejí.
Zcela opačným dojmem pak působí koleje soukromé. „V Praze je 22 soukromě vlastněných studentských rezidencí s kapacitou téměř tři tisíce lůžek. Pokud přičteme existující projekty spolubydlení, oblíbené i mezi studenty, dostaneme se na 3 800 lůžek. Mezi nejvýznamnější patří The Fizz, Comenius, DC Rezidence a projekty Zeitraum,“ uvádí Vojtěch Wolf ze Savills.
Čeho se Česku naopak nedostává, jsou zahraniční provozovatelé studentského bydlení. Ti na zdejším trhu chybí především z důvodu nedostatku moderních projektů. „Ty musí splňovat řadu kritérií: být v dobré lokalitě blízko univerzit navštěvovaných zahraničními studenty, mít výbornou dostupnost metrem a perfektní občanskou vybavenost. Cena ubytování v takových projektech se pak pohybuje kolem jednoho tisíce korun za metr čtvereční za měsíc,“ říká pro Euro.cz ředitelka společnosti BTR Consulting Zuzana Chudoba.
Studentské ubytování hlásí obsazeno
V Česku se segment studentského bydlení od evropských metropolí liší. Jedním z mála projektů splňujících evropské standardy je zmíněný The Fizz v pražských Holešovicích, za nímž stála Karlín Group a dnes ho provozuje německá společnost Campus. Nabízí 539 vybavených pokojů, sdílené prostory, garáže i úschovnu kol. Za jednolůžkový pokoj v lokalitě se skvělou dopravní dostupností a nedaleko Stromovky zaplatí studenti téměř 23 tisíc korun měsíčně, přesto je kapacita plná.
Před více než rokem pak na Petřinách nedaleko univerzitních kolejí přibyl také nový dům pro studenty Comenius s kapacitou 232 jednotek. „Projekt je nyní plně obsazen a generuje zisk, nicméně poměr zisku k investovaným nákladům neplní naše očekávání,“ přiznává redakci výkonný ředitel J&T Real Estate Martin Kodeš. Developer se proto chce soustředit jen na rezidenční a komerční výstavbu.
Plně obsazené jsou pro nadcházející akademický rok rovněž čtyři pražské kampusy Zeitraum s kapacitou 277 pokojů a 450 lůžek. Jeden se nachází v Karlíně, dva v Holešovicích a další na Žižkově, přičemž jde o zrekonstruované činžovní domy. Vzhledem k vysoké poptávce navíc hodlá zmíněná společnost kapacity dále navýšit a spolu s tím i zvýšit standard zdejšího ubytování. „V Praze připravujeme rozšíření v dobře dostupných lokalitách u fakult a do dvou let bychom měli otevřít větší projekt studentského bydlení,“ přibližuje ředitelka Zeitraum Student Housing Zdena Noack. Firma dle jejích slov zvažuje vstup i do dalších univerzitních měst.
„Rezervační okno se v posledních letech posunulo dopředu. Kapacity na zimní semestr se plní už na přelomu února a března, letos byly naše kampusy obsazené už na jaře. Pro zimní semestr je proto ideální řešit bydlení začátkem roku, pro letní nejpozději v říjnu,“ podotýká Noack a doplňuje, že ubývá „last-minute“ možností a roste důraz na kvalitní lokality i vybavení – od moderních studoven a společenských zón po nepřetržitě fungující recepci.
Lákají i regiony
Dle Chudoby z BTR Consulting by pražskou poptávku mohly do budoucna částečně pokrýt další připravované projekty, například rekonstrukce domu Radost u Vysoké školy ekonomické a dvě nové výstavby ve standardu srovnatelném s The Fizz. Na druhou stranu platí, že soukromé studentské ubytování najdeme v čím dál větší míře i v ostatních univerzitních městech po republice – ačkoliv je pravda, že nových velkých projektů tam je zatím spíše poskrovnu.
Jednou z mála výjimek je třeba budova Zeitraum Kotkova v Plzni s 27 apartmány, kterou uvedená firma otevřela loni v září a kterou využívají mimo jiné právě i studenti. Ti by měli najít bydlení rovněž v brněnském multifunkčním projektu BRIXX, který připravuje Domoplan.
Projekt evropského formátu by brzy mohla získat také Olomouc. Studio Perspektiv tam navrhlo pro skupinu Redstone moderní kolej poblíž centra města. „Projekt 17square nabídne 237 jednotek a 985 lůžek. Půjde o bydlení v prostředí plném zeleně s průchozím vnitroblokem a podzemním parkovištěm, v parteru budov se počítá i s potřebnými službami. Stavbu zahájíme již v následujícím roce a samotná výstavba by měla trvat dva roky,“ popisuje mluvčí Redstonu Ivo Vysoudil s tím, že o obdobném projektu nyní uvažují i v Pardubicích.
V hanácké metropoli už také čtvrtým rokem funguje třeba Dorm Olomouc se 148 lůžky ve 100 pokojích, který provozuje společnost Fidurock. Jak potvrdil pro Euro.cz šéf jejího marketingu David Nguyen, obsazenost během akademického roku dosahuje téměř 100 procent, zatímco přes léto obvykle klesá o čtvrtinu. Nájemné v třílůžkovém pokoji pak začíná na 6 500 korunách měsíčně: „Typickým nájemníkem je zhruba ze tří čtvrtin český student. V některých projektech v Praze a Brně ale podle našich informací převažují studenti ze zahraničí.“
Když koleje nestačí
Studenti, kteří neseženou bydlení na univerzitních nebo soukromých kolejích, musejí zamířit do nájmu. Hlavní poptávková vlna letos odstartovala už 15. srpna, opět o něco dříve než v minulých letech. Třeba v roce 2015 stačilo podle Bezrealitky začít hledat ubytování až začátkem září.
V řadě univerzitních měst navíc nájemné za posledních 12 měsíců skokově zdražilo, přičemž zároveň klesl počet nabízených bytů, jelikož běžné domácnosti se snaží nestěhovat se a zachovat si výhodnější, dříve domluvené ceny. K tomu se přidávají rostoucí náklady na poplatky a energie.
A že je zmíněný růst nájemného citelný, dokládají i čísla. V Praze jsou nyní ceny nájemních bytů meziročně asi o 17 procent vyšší. Metr čtvereční vyjde i s poplatky na více než 470 korun, v žádaných lokalitách, jako jsou Vinohrady, Letná, Holešovice, Karlín nebo Vršovice, to může být i více. Tedy jinými slovy, úspory musejí studenti hledat častěji v „metropolitním prstenci“, kde je nájemní hladina v průměru o čtvrtinu nižší.
Zdražování nájmů ale hlásí i další univerzitní města. Relativně dobře je na tom Brno s 12 procenty, výrazně více je to například v Plzni, kde je nárůst takřka čtvrtinový. O necelou pětinu pak rostly nájmy v Liberci a Hradci Králové, zatímco v Olomouci „jen“ asi o 16 procent.
„Není na co čekat. Pokud se někomu zdají aktuální ceny vysoké, musí se připravit na to, že ještě porostou. Bytů je v nabídce méně, než bývá obvyklé, a déle trvá, než se vrátí na trh. A v září a říjnu se ke studentům přidají také běžné domácnosti, kterým s kalendářním rokem bude končit nájemní smlouva. Doporučuji tedy neotálet a začít s hledáním v podstatě okamžitě,“ varuje šéf realitní skupiny EHS Hendrik Meyer. Ten na závěr radí, že se vyplatí zkusit požadovanou cenu usmlouvat, přičemž pomůže ověření bezdlužnosti, digitální prověření identity nebo doložení referencí.