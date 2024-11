Terve! do Brna. Finský developer YIT expanduje do moravské metropole, do roku 2031 tam postaví přes 750 bytů

Nových bytů není nikdy dost. A platí to jak pro Prahu, tak Brno (stejně jako pro další velká česká města). Právě moravská metropole by si však v tomto ohledu mohla během následujících let o něco polepšit. Stane se tak zásluhou finské developerské společnosti YIT, která ve zhruba 400tisícovém městě plánuje ve spolupráci s finanční skupinou RSJ Investments vystavět více než 750 nových bytových jednotek.

YIT není v Česku žádným nováčkem, ve skutečnosti na zdejším trhu působí již od roku 2008, kdy v rámci tehdejší akvizice koupila firmu Euro STAVOKONSULT (odtud zároveň pochází i název společnosti, pod kterým zde působí, a sice YIT Stavo – pozn. red.). Všechny její dosavadní projekty se nicméně soustředily jen na Prahu, což se nyní změní.

V Brně získala za stovky milionů korun více než pětihektarový pozemek u ulice Šedova, která se nachází v městské části Židenice na východním okraji metropole. Samotná výstavba by měla být zahájena již příští rok, přičemž s jejím dokončením se počítá za sedm let.





„Vstupem na brněnský trh pokračujeme v naší dlouhodobé strategii, v jejímž rámci se chceme v horizontu následujících let více věnovat nejen výstavbě v Praze, ale právě i v regionech,“ potvrdil záměry finského developera generální ředitel YIT Stavo Marek Lokaj. „Moravskou metropoli považujeme za město s obrovským potenciálem pro rezidenční a komerční development. Jedná se o ideální cíl pro expanzi díky silné ekonomice, rostoucí poptávce po bydlení a nižším nákladům na akvizici pozemků i následnou výstavbu ve srovnání s hlavním městem,“ doplnil.

Několikamiliardová investice

Cílem YIT, které je vůbec největším developerem ve Finsku a které tu za 15 let svého působení dokončilo na 35 různých projektů, je v Židenicích vybudovat rezidenční komplex, jenž zájemcům nabídne byty laděné do finského stylu. To znamená s důrazem na praktičnost a estetiku a s ohledem na udržitelnost.

„Celková investice do výstavby, bez nákladů na zakoupení pozemku a projektu, je v předpokládané výši 3,5 miliardy korun,“ upřesnil dále pro Hospodářské noviny Lokaj. Následně se nechal slyšet, že projekt bude rozdělen do celkem sedmi etap, přičemž na tři z nich má společnost již platné stavební povolení a v rámci té první počítá s výstavbou celkem 190 bytových jednotek.

„Objekt bude dominantou celé lokality a v jeho bezprostřední blízkosti vznikne komunitní náměstí. Tento prostor nabídne budoucím uživatelům místo k setkávání i využití služeb,“ dodal šéf YIT Stavo, které má v projektu, stejně jako RSJ Investments, padesátiprocentní podíl.

Brno coby technologické a inovační centrum Česka

Vedení YIT si Brno pro svoji další expanzi v rámci českého trhu nevybralo náhodou. Imponuje mu fakt, že se moravská metropole stává jakýmsi technologickým a inovačním centrem České republiky. Což mimo jiné nepřímo dokládá třeba skutečnost, že právě zde sídlí řada významných firem specializujících se například na oblast vesmírných technologií.

Stejně tak ale v Brně rok co rok přibývá i softwarových a IT společností, díky čemuž dochází k výraznému nárůstu poptávky po bydlení. Ten je navíc umocněn i tím, že v tomto krajském městě působí celkem devět veřejných i soukromých vysokých škol.

„Brno je nesmírně oblíbenou destinací pro studenty, kterých se zde pohybuje kolem 65 tisíc, což je zhruba šestina všech obyvatel. Po ukončení studia jich pak ve městě i s ohledem na pestrou nabídku pracovních příležitostí zůstává přibližně 20 až 30 procent,“ vyčíslil Lokaj. A právě nedostatek bytů podle něj pro tyto lidi představuje na jihu Moravy zdaleka největší překážku: „V porovnání s Prahou je místní trh s nemovitostmi ještě méně nasycený, přitom ale město skýtá široké možnosti pro výstavbu. Věříme, že naším projektem do lokality přineseme tolik potřebné moderní a komfortní bydlení, o nějž bude na trhu zájem.“