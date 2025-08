V Praze je nedostatek rodinných bytů. Převládají malé jednotky pro páry, jednotlivce a investory

Byty v Česku stále zdražují, což zejména v Praze vede i k jejich postupnému zmenšování. Z rekordních počtů prodaných bytových jednotek podle společnosti Home Portal těží především investoři, zatímco rodiny musejí akceptovat nevyhovující velikost, horší dispozice a méně atraktivní lokality. Část z nich se proto stěhuje na periferii nebo až za hranice hlavního města.

Zájem o větší byty sice zůstává vysoký, ale spousta rodin si je nemůže dovolit – nehledě na to, že tvoří jen omezenou část nabídky. Z údajů Home Portalu vyplývá, že v novostavbách má dispozici 4+kk jen zhruba osmina jednotek. Dohromady s byty 3+kk se pak podle realitní kanceláře Lexxus Norton jedná dokonce o jednu třetinu, ovšem ani to nestačí, a tak většina rodin musí hledat nouzové řešení.

Outstream Placeholder

„Nabídka rodinného bydlení na trhu stále je. Ale otázkou zůstává, zda se jedná o cenově dostupné možnosti pro všechny rodiny,” řekl pro Euro.cz Martin Rajtor, Residential Consultant Lexxus Norton. Dodal, že domácnosti, které mají nižší rozpočet, volí cestu kompromisu a pořizují si nemovitost v méně lukrativní lokalitě, v nižší kvalitě nebo i menší kategorie.

O místnost nižší komfort

Situaci řady rodin komplikuje fakt, že jim na vlastní byt mnohdy chybí prostředky i po schválení hypotečního úvěru. Na 4+kk v Praze by totiž potřebovali minimálně 15 milionů korun, což znamená disponovat čistým měsíčním příjem kolem 130 tisíc.





„Mnoho domácností by na větší byty rádo dosáhlo, ale i po započtení hypotéky a veškerých úspor je to pro ně finančně nereálné. Navíc banky kvůli přísnějším pravidlům často ani tak vysoké úvěry neposkytnou,“ upozornil Jan Vitvera, ředitel Home Portalu.

Dle oslovených realitních kanceláří dochází na trhu i k dalším zajímavým trendům, jako třeba ke zmenšování bytů. Například jednotky 3+kk měly v minulosti průměrnou výměru 85 až 90 metrů čtverečních. Dnes ale běžně začínají na pouhých 66 metrech. Rodiny tak slevují ze svých požadavků a kupují byty, které nenabízí dostatek úložného prostoru, komfortu ani soukromí. „Dřív se 3+kk považovalo za plnohodnotné rodinné bydlení, dnes je to často maximum, na které domácnost dosáhne – a zároveň prostorově minimum pro život s dětmi,“ vysvětlil Vitvera.

Zmenšování plochy bytů vnímají developeři vzhledem k rychlému zdražování často jako jedinou cestu. Cena se díky tomu sníží nebo alespoň zůstane stejná. „Za posledních 10 let se průměrná výměra bytu zmenšila o přibližně 10 metrů čtverečních. Proto by se dalo zjednodušeně konstatovat, že v průměrném bytě ubyla jedna místnost,” doplnil Rajtor.





Město přeje investorům

Developeři se v hlavním městě zaměřují hlavně na jednočlenné nebo dvoučlenné domácnosti a také na investory, ať už z Česka nebo ze zahraničí. Více než polovinu nabídky tak tvoří byty do 40 metrů čtverečních, které se snadno prodávají i pronajímají. Podle odborníků je tato situace dlouhodobě neudržitelná a rodiny vytlačuje z trhu na úkor krátkodobého výnosu

„Rodiny v Praze mají pouze dvě možnosti – koupit levnější byt v panelovém domě za osm až devět milionů korun, nebo dražší byt v širším centru Prahy či v lepších cihlových lokalitách, kde ceny začínají na deseti milionech, ale největší výběr je mezi dvanácti až patnácti miliony korun,” popsal realitní makléř Daniel Kotula s tím, že tříčlenné a větší domácnosti jen obtížně hledají bydlení odpovídající jejich potřebám a finanční situaci.

Od Říčan po Beroun

Pokud rodiny preferují jen některé městské části, mohou podle Kotuly hledat vhodné bydlení za přijatelnou cenu půl roku až rok. Jakmile navíc chtějí prostorově vyhovující byt, musejí se často spokojit s lokalitami na okraji hlavního města nebo i za jeho hranicí. Čím dál častěji se tedy stěhují do Říčan, Českého Brodu, Berouna. „V některých pražských čtvrtích lze během roku najít maximálně čtyři až pět bytů, což nutí zájemce rozšiřovat hledání do dalších částí Prahy,” potvrdil Kotula.

Alespoň částečnou útěchou pro početnější domácnosti žijící ve vybraných lokalitách Středočeského kraje budiž skutečnost, že spojení s metropolí se postupně zlepšuje. Jenže i to v praxi znamená, že do hlavního města musí člověk běžně dojíždět minimálně půl hodiny.

„V Českém Brodě vyjde 90 metrů čtverečních s vlastním parkováním na devět milionů korun a do centra Prahy je to 25 minut vlakem. Pro většinu domácností je to výhodnější varianta než pořídit nemovitost v Praze, kde za podobný byt bez parkování zaplatí kolem 13,5 milionu korun,“ uzavřel Vitvera z Home Portalu.