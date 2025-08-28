NASA se dopouští stejné chyby jako v minulosti. Její závislost na SpaceX je enormní, konkurence je značně pozadu

V roce 2002 založil tehdy ještě málo známý americký podnikatel Elon Musk společnost SpaceX, jejímž hlavním cílem bylo vyvinout raketu, která by byla schopná dopravit astronauty do vesmíru. K tomuto kroku jej motivovala mimo jiné skutečnost, že podle mnoha expertů celé odvětví zoufale potřebovalo větší konkurenci. Na trhu tou dobou totiž působil monopolní poskytovatel letů United Launch Alliance, jenž si za vypouštění každého jednoho satelitu účtoval stovky milionů dolarů. Což pochopitelně jakémukoliv většímu rozvoji celého kosmického průmyslu poněkud bránilo.
O 23 let později je situace vlastně velmi podobná, ale s jednou významnou změnou. Je to totiž právě SpaceX, která dnes letům do vesmíru jasně dominuje. V roce 2024 firma úspěšně zrealizovala rekordních 134 orbitálních startů, což představovalo 83 procent všech kosmických misí. I díky tomu je podle CNBC aktuální hodnota SpaceX odhadována na částku 400 miliard dolarů, tedy asi 8,4 bilionu korun.
Pravda, odvětví vesmírného průmyslu doznalo právě díky SpaceX výrazných změn a zažilo období velkého technologického rozkvětu. Na druhou stranu je ale řada expertů přesvědčena, že spoléhat se jen na jednu firmu je pro NASA velmi rizikové. „Skutečnost, že SpaceX má dnes v podstatě monopol na vesmírné lety, představuje pro americký vesmírný program možná tu největší výzvu vůbec. Nyní jsme plně závislí nejen na jedné společnosti, ale dokonce na jednom člověku, což je podle mě znepokojující,“ uvedla bývalá zástupkyně ředitele NASA Lori Garverová s odkazem na osobu šéfa SpaceX a zároveň nejbohatšího člověka světa.
NASA SpaceX zachránila
Přílišná závislost amerického vesmírného průmyslu na Elonu Muskovi, respektive jeho SpaceX, samozřejmě nevznikla přes noc. Trochu paradoxně k ní navíc přispěly tamní vládní úřady, které v minulosti soukromé firmy usilovně podporovaly. Už v roce 2004 totiž Muskova společnost získala několik milionů dolarů od Agentury pro pokročilé výzkumné projekty amerického ministerstva obrany (DARPA) na další vývoj svých raket. A právě tyto peníze firmě pomohly se zajištěním financování v jejích počátcích.
Dalším důležitým milníkem v historii SpaceX pak byl rok 2008, kdy NASA Muskovu společnost pravděpodobně zachránila před bankrotem. Stalo se tak díky uzavření obřího kontraktu v hodnotě 1,6 miliardy dolarů, k čemuž došlo jen několik měsíců po prvním úspěšném letu rakety Falcon 1. SpaceX přitom v získání smlouvy výrazně pomohl i stav, v němž se tehdy NASA nacházela.
Okolo roku 2008 už totiž bylo jasné, že agentura brzy ukončí program svých vlastních raketoplánů a pro dopravu astronautů do kosmu bude muset minimálně několik let využívat ruské rakety Sojuz. A právě díky této skutečnosti obdržela SpaceX velice štědrou finanční sumu, jež zabránila jejímu bankrotu.
Konkurence je značně pozadu
Nutno zdůraznit, že kromě získání stěžejních peněžních prostředků od NASA stojí za úspěchem SpaceX i mnoho dalších faktorů. Především jde o to, že se jí narozdíl od svých konkurentů skutečně podařilo vyvinout provozuschopnou a hlavně znovupoužitelnou raketu, která dnes létá do vesmíru prakticky už bez jakýchkoliv problémů (Falcon 9) a díky níž se podařilo snížit náklady na jednotlivé mise na zlomek původních částek.
NASA i Ministerstvo obrany USA v minulosti uzavřely mnoho jiných smluv, jež poskytly finanční podporu dalším vesmírným společnostem pracujícím na výrobě raketových nosičů či obdobných dopravních prostředků. K nim patří třeba Rocket Lab USA, Stock Space, Blue Origin, ULA, Lockheed Martin, Boeing nebo Northrop Grumman. Žádná z nich ale zatím úspěch SpaceX nezopakovala.
„Společnost Boeing dostala od NASA na vývoj vlastní rakety zhruba dvakrát více peněz než SpaceX. Její kosmická loď Starliner je ale přesto dodnes v režimu testování, a nebyla schopná zajistit bezpečný návrat astronautů z ISS zpět na Zemi,“ doplnila Garverová. Její slova se týkala Sunity Williamsové a Barryho Wilmora, kteří se kvůli technickým potížím Starlineru vrátili na Zemi až po devíti měsících pobytu ve vesmíru, a to na palubě lodi Dragon patřící právě SpaceX.
Změna může trvat i 15 let
Zopakovat úspěch SpaceX teoreticky možné určitě je. Na druhou stranu, žádné jiné společnosti se to dosud nepovedlo. A to znamená pro NASA obrovský problém, protože se nyní opětovně ocitá v situaci, kdy je na Muskově firmě do velké míry závislá a bez jejích služeb se neobejde. Představa toho, že by se obě organizace rozkmotřily, přitom není až tak nereálná, jak ukázaly i nedávné spory mezi Muskem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
„Závislost NASA na SpaceX není v historii agentury neobvyklá, podobná situace panovala například v případě firmy North American Rockwell, která vyrobila velitelský modul pro mise Apollo. Určitě bychom ale měli finančně podporovat i další soukromé vesmírné společnosti, aby se současný stav změnil,“ řekla Garverová.
Pomoci by měly zmíněné smlouvy uzavřené s dalšími perspektivními vesmírnými společnostmi. Potíž ovšem je, že chvíli potrvá, než tyto firmy SpaceX doženou, a tak Muskova dominance dle odborníků bude ještě nějaký čas pokračovat.
„Nemyslím si, že v příštích deseti až patnácti letech si Spojené státy mohou dovolit přestat spolupracovat se SpaceX. Na trhu sice existuje mnoho dalších vesmírných společností, ale SpaceX má před nimi velký náskok, a své technologie navíc neustále vylepšuje, což z ní bezpochyby dělá lídra celého odvětví,“ uzavřela Kathleen Curlee, výzkumná analytička z Centra pro bezpečnost a rozvíjející se technologie na Georgetownské univerzitě.