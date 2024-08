Uvízlí ve vesmíru na neurčito. Co se stane, když se pobyt astronautů neplánovaně protáhne o několik měsíců?

Asi každý někdy uvízl v dopravní koloně, kdy dlouhé minuty, či dokonce hodiny netrpělivě stál na jednom místě a intenzivně si přál se co nejrychleji pohnout. Zmíněná situace je ale zcela neporovnatelná s tím, co nyní zažívají astronauti americké vesmírné agentury NASA Sunita Williamsová a Butch Wilmore. Reálně jim totiž hrozí, že na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) uvíznou ještě několik dalších měsíců.

Můžou za to problémy kosmické lodi Starliner, která oba astronauty na ISS dovezla. Už během tohoto letu totiž přestalo fungovat několik trysek, takže se mnozí odborníci obávají, že loď vyrobená společností Boeing nemusí být schopna bezpečného návratu zpět na Zemi. Dosud se navíc nepodařilo přesně zjistit, proč k tomuto výpadku došlo.

Dokud přitom inženýři nebudou mít důvěru ve schopnosti Starlineru, Williamsová a Wilmore pravděpodobně zůstanou „trčet“ na ISS. Jedním z možných scénářů je totiž aktuálně to, že by se kosmická loď vydala na Zem bez jakýchkoliv pasažérů, což nedávno potvrdilo i vedení NASA. „Šance na návrat Starlineru bez posádky se nyní trochu zvýšily, a to na základě toho, jak se věci v posledních dvou týdnech vyvíjely,“ připustil podle BBC Ken Bowersox, ředitel vesmírných operací americké vládní agentury.

ISS je příjemné místo s úžasným výhledem

NASA se samozřejmě intenzivně snaží přijít na způsob, jak dostat oba astronauty co nejrychleji domů. Pokud ale opravdu nepoletí na palubě Starlineru, jejich návrat se nejspíše výrazně protáhne. Jedinou další variantou je totiž vyslat k ISS čtyřmístnou kosmickou loď Crew Dragon od společnosti SpaceX s pouhými dvěma astronauty na palubě, k nimž by se mohli Williamsová a Wilmore přidat na zpáteční cestě. Háček spočívá především v tom, že let Crew Dragon zpět na Zemi je naplánován až na únor 2025, což s sebou přináší řadu problémů.





„Když jsou nyní oba astronauté tam nahoře, máme díky tomu ruce navíc, které mohou vykonávat mnohem více práce. Zároveň ale kosmonauti spotřebovávají více materiálu a zásob, takže v určitém okamžiku se rozhodně musíme vrátit k normální velikosti posádky,“ řekl Bowersox.

Vody mají zatím Williamsová a Wilmore dostatek a nedávná zásobovací mise jim navíc přivezla velké množství jídla. Celá situace tedy rozhodně není nějak zvlášť dramatická, ostatně existují i mnohem horší místa, kde můžete na několik měsíců uvíznout.

„Mezinárodní vesmírná stanice je nyní velmi příjemné místo se sedmi ložnicemi a třemi koupelnami,“ okomentoval poměry na ISS kosmonaut NASA Victor Glover, podle něhož je navíc pohled z oken vesmírné stanice skutečně fascinující. I mnozí další odborníci pak potvrzují, že astronauté se rozhodně nemají špatně.

„Podle mě jsou tam nahoře šťastní. Mnoho lidí si myslí, že tam uvízli, ale řekl bych, že oni to tak nevnímají. Nechci tím zlehčovat jejich problémy, avšak oba již v minulosti absolvovali šestiměsíční mise, což je i jeden z důvodů, proč jim měla být přidělena časově ještě delší mise,“ uvedl zakladatel vesmírného zpravodajského webu SpaceUpClose Ken Kremer.

Riziko je součástí profese

S bezproblémovým zvládnutím současné situace by oběma astronautům mělo pomoci i absolvování předchozího náročného a důkladného výcviku. Jeho součástí totiž byla rovněž příprava na řadu různých mimořádných událostí. „Risk je prostě součástí naší profese. Děláme, co je v našich silách, abychom všechna rizika zmírnili, ale let do vesmíru se bez nich zkrátka neobejde,“ zmínil Glover.

Další podstatnou výhodou Williamsové a Wilmora je pak skutečnost, že patří k jedněm z nejzkušenějších astronautů NASA vůbec. „Jsou to skvělí členové posádky, skvělí astronauti, skvělí v létání na Starlineru. Vždy jsme navíc měli záložní plány, pro něž byli plně vycvičeni, a jsou rovněž připraveni, ať už pro ně vybereme jakýkoliv způsob jejich zpáteční cesty,“ doplnila manažerka programu ISS Dana Weigelová.

Američtí astronauti navíc zdaleka nejsou prvními lidmi, kteří budou ve vesmíru trávit více než půl roku. Svůj pobyt na vesmírné stanici Mir si před 30 lety neplánovaně prodloužil také kosmonaut Sergej Krikalev, který v kosmu přečkal komplikované období rozpadu Sovětského svazu. Kvůli tomu se dostal zpět na Zemi až téměř po roce pobytu na vesmírné stanici, i to pro něj ale nepředstavovalo žádný zásadní problém.

Případ Krikaleva tak jasně dokazuje, že ačkoliv je současná situace komplikovaná, nikdo z NASA aktuálně rozhodně nepropadá panice. Ať už se totiž Williamsová a Wilmore vrátí na Zemi za pár týdnů, či až za pár měsíců, dlouhodobý pobyt ve vesmíru zkrátka patří k rizikům, s nimiž musí astronauté při své práci počítat.