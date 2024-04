Zásadní milník jaderné fúze. Britská společnost First Light Fusion vyřešila jeden z dosavadních hlavních problémů

Dostatečně efektivní výroba elektřiny pomocí jaderné fúze je jedním z velkých úkolů současné vědy. Na tomto ambiciózním cíli, který má zajistit takřka neomezený zdroj levné a čisté energie, pracuje mnoho výzkumníků z celého světa. V poslední době díky tomu dochází k důležitým pokrokům, přičemž tím nejzásadnějším byla pravděpodobně skutečnost, že americkým vědcům se předloni vůbec poprvé podařilo získat více energie, než kolik jí na provedení fúze spotřebovali.

Jednou z nadějných firem, která se danému odvětví věnuje, je britská společnost First Light Fusion. Ta nyní ve svém zařízení v anglickém hrabství Oxfordshire dosáhla dalšího milníku, jenž má být zásadní pro budoucí vznik první fúzní komerční elektrárny schopné vyrábět dostatečně velké množství energie.

Desetkrát větší vzdálenost

First Light Fusion se podle BBC snaží dosáhnout nové formy fúze, k níž je potřeba stlačit speciální palivovou peletu pomocí projektilu pohybujícího se vysokou rychlostí. Po nárazu projektilu do pelety dojde k vytvoření unikátních podmínek, jež umožňují slučování jader, díky čemuž vzniká velké množství energie.





Pro výzkumníky bylo dosud velmi náročné docílit toho, aby projektil odpálili co možná nejpřesněji a zároveň jej udrželi v pevném stavu do doby, než narazí na palivovou peletu. Nyní se však First Light Fusion podařilo vzdálenost, z níž můžou projektil bez problémů odpálit, zvětšit desetinásobně – z 10 milimetrů na 10 centimetrů. Tento pokrok by měl vědcům výrazně pomoci při budoucím zvětšení fúzní elektrárny.

„Jedná se o zcela zásadní milník pro First Light Fusion a zároveň výsledek obrovského množství úsilí, času a vytrvalosti celého našeho týmu,“ uvedla vědecká pracovnice britské společnosti Mila Fitzgeraldová, která celý projekt vedla.

Britové fúzi věří

Právě zvětšení vzdálenosti odpalu projektilu bylo podle britských vědců jednou z významných překážek, která bránila dalšímu rozvoji celé této technologie. „Jak se postupně přibližujeme do éry komercializace energie z jaderné fúze, řešení těchto zásadních technických problémů se stává hlavním cílem našeho týmu,“ vysvětlil Nick Hawker, zakladatel a generální ředitel First Light Fusion.

Jeho společnost se nyní chce soustředit na vyřešení dalších problémů, v plánu je ale i stěhování do většího areálu. Nové zařízení First Light Fusion má už brzy vzniknout poblíž vesnice Culham, v níž sídlí Culham Center for Fusion Energy, což je britská národní laboratoř pro výzkum fúzní energie. Právě vzájemná blízkost obou vědeckých center by mohla pokrok v této oblasti ještě více zrychlit.

Britská vláda má každopádně od jaderné fúze velká očekávání, což dokazuje třeba to, že do výzkumu investuje značné množství peněz. Spojené království už má dokonce vybranou i lokalitu pro vůbec první komerční fúzní elektrárnu na světě, která by podle současných plánů měla vyrůst ve 40. letech v hrabství Nottinghamshire ve střední Anglii.