Západ míří k elektromobilitě, ojetiny se spalovacími motory zase do Afriky. Jejich druhý život ničí životní prostředí

Každé zboží má svého kupce. A ani ojetiny nejsou v tomhle směru výjimkou. Jenže zatímco v západních zemích roste zájem o elektromobily, ojetá auta se spalovacími motory zase nacházejí útočiště v Africe.

Podle CNN tam každý rok končí miliony aut z Evropy, USA, Japonska nebo Jižní Koreji. Často se přitom jedná o vozidla starší 10 let, která mají za sebou poruchy, nebo dokonce havárie. To však tamním obyvatelům příliš nevadí – i takové vozy totiž mohou splnit jejich velký sen o mobilitě. Fakt, že se dále podílejí na znečišťování životního prostředí, nikdo z nich moc neřeší.

,Doma‘ by se prodaly leda tak na díly

Devadesát procent vozů brázdících silnice v Keni, Nigérii a dalších velkých afrických státech tvoří ojetiny s konvenčními motory, jež by už v původní zemi neprošly technickou ani emisní kontrolou. Mohou být zatopená, havarovaná nebo zkrátka tak moc stará, že by se ve Spojených státech nebo Evropě prodala maximálně tak na náhradní díly. Ne však na Černém kontinentu.

„Právě jsme ho prodali za tři miliony západoafrických franků (zhruba 105 tisíc korun),“ řekl CNN o svém 16 let starém Dodgi Charger jeho bývalý majitel, jenž si nepřál být jmenován. Do autobazaru Fifa Park, který se nachází v Cotonou, tedy největším městě západoafrického Beninu, byl dovezen před dvěma lety z USA. Hned naproti přitom stojí ještě vysloužilejší model, a sice ,čtyřiadvacetiletý‘ Ford Winstar, rovněž importovaný z Ameriky.

To, odkud které auto pochází, se dá dle nigerijského dealera Victora Ojoha, který ve Fifa Parku pracuje, zjistit relativně snadno. Rozhodující prý je, jakou závadu dotčený vůz vykazuje: „Auta, z nichž se hodně kouří, jsou většinou ze Spojených států. Auta z Kanady byla povětšinou zase zaplavena, a tak se u nich začínají vyskytovat různé elektronické defekty.“

Problémem jsou hlavně emise

Trh s ojetinami celosvětově roste obrovským tempem. Data CNN ukazují, že jen během let 2015 až 2019 se zvětšil až o pětinu. Jenže právě větší zájem ze strany zemí globálního jihu ale může podle některých znamenat snižování kvality importovaných aut. Ostatně, dokládají to i údaje UNEPu (Program Organizace spojených národů pro životní prostředí), které porovnávají současný stav vozidel se situací z období před 20 lety.

Obchodníci vědí, že dnes uspějí i s auty bez katalyzátorů nebo zařízení na kontrolu emisí, která pak produkují toxické výpary. A to s sebou nese nemalé ekologické hrozby pro celou planetu. V roce 2020 se proto objevily první pokusy o zpřísnění pravidel pro dovoz – hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) se v té době dohodlo na souboru regulací o emisích vozidel v regionu. Součástí bylo jak stanovení limitu pro škodlivé látky, tak doporučení pro maximální stáří vozidel, které činí deset let. Zatím však není jasné, jak moc jsou tato nařízení dodržována.

Snahy o změnu každopádně vedou i k dalším krokům, především k jednáním s evropskými a americkými vládami, která by v budoucnu mohla přinést efektivnější řešení celé situace. A experti vkládají naděje také do přípravy rozvíjejících zemí na éru elektromobility. „Když se podíváme, kam Afrika směřuje, nemělo by jít o přechod ke klasickým spalovacím motorům. Kontinent by se měl připravit spíše na elektromobily, a to na nové i ojeté. Myslím, že toto je řešení pro celý svět,” uzavřel Etop Ipke, ředitel online platformy pro prodej aut Autochek Africa.