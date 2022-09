Zákazníci už nechtějí čekat na balík do druhého dne, říká šéf českého Woltu. Nabízí e-shopům doručení do 30 minut

Večer před narozeninami vašeho partnera či partnerky, den před Vánocemi nebo 13. února. Existují data, kdy se nevyplatí zjistit, že jste zapomněli něco koupit. Jenže nejen ze zákaznických šetření vyplývá, že řada lidí skutečně dárky na poslední chvíli shání, a proto ze všeho nejvíc ocení, když balík či poukaz dorazí co nejdříve. Klienti e-shopů tak často odmítají čekat na expedici zásilky přes noc, nebo dokonce v rámci několika dní.





„Na základě průzkumu jsme zjistili, že poptávka zákazníků v rámci online objednávek směřuje k rychlému doručování. Impulzivní nákupní chování směřuje k tomu, že chtějí produkt co nejdříve,“ potvrzuje pro redakci Euro.cz šéf českého Woltu Jan Foret. Podle společnosti Statista tyto služby vyžaduje více než třetina spotřebitelů a poptávka dále roste. Dvaadvacet procent zákazníků v průzkumu firmy Baymard Research dokonce uvádí, že opouští košík se zbožím ve chvíli, kdy zjistí, že je nabízená doprava příliš pomalá.

Proto Foretova společnost spouští v tuzemsku službu nazvanou Wolt Drive. Ta by měla umožnit doručení zboží z e-shopů v řádu pár desítek minut. Pro původem finskou firmu zaměřenou na quick commerce, tedy rozvoz hotového jídla a potravin či jiného spotřebního zboží, představuje rozšíření portfolia o logistiku balíků či čehokoliv jiného zcela logický krok.

Wolt má v Česku přes 6,5 tisíce partnerských kurýrů a jen letos se do jeho působiště přidalo deset nových měst, což jejich stávající počet zvedlo na jednadvacet. Služba funguje jako ,obchodní dům v kapse‘ – umožňuje zákazníkům si v aplikaci obstarat vše, co by pořídili, kdyby se do obchodního centra vydali osobně, včetně návštěvy restaurace.





„Čím dál populárnější je objednávání potravin, kosmetiky, květin nebo například alkoholu a potřeb pro domácí mazlíčky. Mezi naše větší a známější partnery patří například Delmart, Tesco, kosmetika Lush, Pet Center nebo IKEA, odkud také rozvážíme různé produkty,“ popisuje Foret. Pořád však platí, že jídlo přitahuje klientů nejvíc.

Čas jsou peníze

Wolt Drive přirovnává svoji logistickou službu ke konkurenční společnosti DoDo – i ta se totiž zaměřuje vyloženě na bleskovou logistiku ve sféře e-commerce. Rozdíl mezi oběma rivaly však spočívá v mnohonásobně větší velikosti nadnárodního molochu ve srovnání se startupem a z toho vyplývajícími možnostmi, které se týkají škálování služby pro jednotlivé internetové prodejce.

Prvním spřáteleným obchodem Woltu se v tuzemsku nikoli náhodou stal Slevomat. Obchod s dárkovým zbožím jednak celkově inklinuje k inovativním řešením, a to i v rámci plateb, a jednak jeho byznys může z doručování dárků v reálném čase vytěžit nemalý potenciál. Pro Wolt zase Čechy oblíbený slevový portál představuje partnera, který neustále roste.

„Ročně u nás zákazníci nakoupí dárky za tři čtvrtě miliardy korun. Dárek často řeší na poslední chvíli a díky Wolt Drive jim budeme schopni vyjít vstříc i v případě, že nechtějí zaslat poukaz do e-mailu, ale chtějí dárek opravdu rychle doručit v dárkovém balení. Vzhledem k tomu, že nám nyní roste meziročně obrat o 83 procent, a to navzdory všem černým scénářům pro českou e-commerce, počítáme s tím, že letos budeme poukaz v dárkovém balení zasílat více než 130 tisícům zákazníků,“ odhaduje Linda Vavříková, ředitelka dárkových příležitostí ve společnosti Slevomat.

Zároveň má Slevomat efektivně vyřešenou expedici zboží, na niž musí obchodník při spolupráci s Woltem stačit sám. „Dokážeme zajistit, že se kurýr dostaví na pobočku v průměru do čtvrt hodiny, takže i expedice by měla trvat zhruba 15 minut. A dalších 15 minut pak vezeme balík k zákazníkovi,“ líčí Foret a pokračuje: „Máme několik variant spolupráce. Prodejce může například integrovat svůj e-shop přes naše API, aby objednávky automaticky chodily do jeho systému, nebo může používat webové rozhraní, kdy nám zadává požadavky na logistiku.“

„Produkt má samozřejmě svoje limity. Zatím nelze něco dovézt z Prahy do Ostravy do 30 minut, ale pokud se sklad nachází relativně blízko zákazníka, obsloužíme ho rychle. Jak si spolu nastavíme lokality, odkud, kam a co budeme rozvážet, je na dohodě s partnerem,“ doplňuje.

Výsledná cena dopravy se odvíjí od lokace, celkového objemu zakázek a nastavení internetového obchodu – řádově se tak bude pohybovat v rozmezí 110–180 korun bez DPH pro e-shopy, zatímco v případě koncových zákazníků může být i výrazně nižší. U Slevomatu se ustálila na 90 korunách.

Jak si přejete…

V rámci Česka povede službu Wolt Drive nový ředitel Josef Dvořák, který má v popsaném segmentu bohaté dlouholeté zkušenosti. Zároveň firma pokračuje v náboru zaměstnanců na kancelářské pozice i v podepisování smluv s kurýry a partnerskými prodejnami z řad maloobchodů i velkých značek. Ty si vybírá v jednotlivých lokalitách například dle recenzí nebo jejich očekávání. Nové kategorie produktů se pak přidávají většinou na základě poptávky koncových zákazníků.

Co se týče spolupráce s kurýry, faktem je, že doručovatelé pracují na živnost a nejčastěji se k Woltu hlásí kvůli flexibilitě. Délku i náplň pracovní doby mají obdobně jako jejich kolegové z konkurenčního Boltu zcela volnou. Mnozí dokonce mohou jezdit pro obě platformy naráz. Pouze si zapínají či vypínají aplikaci, kde si zároveň odkliknou, jaký dopravní prostředek použijí a které objednávky přijmou.

„V neposlední řadě velmi dbáme na kvalitu servisu, celkový zážitek a zákaznickou zkušenost. Jako jediní na trhu máme real time podporu pro zákazníky, kurýry i partnery, která odpovídá na dotazy do 60 vteřin. Více než 90 procent zákazníků je s naším servisem spokojených,“ tvrdí manažer.

Při inovaci produktu spatřuje největší výhodu ve skutečnosti, že investice se rozprostírají globálně mezi jednotlivé divize a jejich výsledky pak Wolt implementuje na všech trzích, kde po nich zaznamená poptávku. Tak to chodí na úrovni států i městských čtvrtí. Konkrétní pobočky pak implementace nových služeb a produktů stojí především čas spolu s lidským kapitálem.

Rčení, že čas jsou peníze, však v tomto případě platí dvojnásob. Počet objednávek českého Woltu v letošním prvním kvartálu narostl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 60 procent, ve druhém pak o čtyřicet. Další nadějné období čeká společnost na podzim, kdy lidé opustí zahrádky restaurací a začnou uvažovat nad vánočními dárky. „Očekáváme proto větší tlak na zvyšování efektivity a užitku z platformy pro všechny zúčastněné strany. Chceme jim zjednodušit práci, aby mohly k byznysu celkově přistupovat jinak,“ uzavírá Foret.