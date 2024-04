Zadní vrátka do Spojených států. Čínské firmy chtějí být blíže USA, budují továrny v Mexiku

Továrna společnosti Man Wah Furniture v mexickém městě Monterrey vyrábí polohovací křesla a pohovky, které jsou určeny pro americké obchodní řetězce Walmart a Costco. Zmíněná firma je však čínská a čínský kapitál zaplatil i stavbu celé továrny. Právě tato situace, kdy na mexickém území výrazně investují čínské společnosti, je v poslední době stále častější. Ekonomové dění označují termínem nearshoring.

Zmíněná praxe má pro firmy z Číny několik zásadních výhod. Přiblížení výroby zboží americkému trhu s sebou totiž přináší výraznou úsporu nákladů na přepravu. Ještě důležitější je ale pro mnoho společností fakt, že díky výrobě v Mexiku se lze vyhnout americkým clům a sankcím uvaleným na čínské zboží, za nimiž stojí současná obchodní válka mezi Washingtonem a Pekingem.

Přesun výroby do Mexika je tedy pro mnoho tamních firem zcela logickým krokem, který dává ekonomický i logistický smysl. „Našim záměrem v Mexiku je pozvednout zdejší výrobu na úroveň našeho stávajícího provozu ve Vietnamu. Doufáme, že ztrojnásobíme, nebo dokonce zčtyřnásobíme místní produkci,“ uvedl pro BBC generální ředitel společnosti Man Wah Furniture Jü Kchen Wej.

Jeho firma působí ve městě Monterrey teprve od roku 2022, přesto už ale v Mexiku zaměstnává 450 lidí. Kchen Wej navíc doufá, že v nadcházejících letech v areálu vznikne několik dalších výrobních linek, díky čemuž se počet zaměstnanců rozroste na více než tisícovku. „Lidé v Mexiku jsou velmi pracovití a rychle se učí, takže zde máme dobré operátory s vysokou produktivitou. Pokud tedy jde o pracovní sílu, myslím si, že Mexiko je ze strategického hlediska velmi dobrou volbou,“ doplnil Kchen Wej.





Mexický export narůstá

Příběh společnosti Man Wah Furniture rozhodně není ojedinělý. Nearshoring je podle ekonomů stále častější a zároveň má stále větší vliv na celou mexickou ekonomiku. V červnu loňského roku se ostatně celkový mexický export meziročně zvýšil o 5,8 procenta a dosáhl hodnoty zhruba 52,9 miliardy dolarů (přes 1,1 bilionu korun).

Rozhodně se navíc nezdá, že by tento trend měl v dohledné době zeslábnout. Což dokládá třeba skutečnost, že za pouhé dva měsíce letošního roku byly v Mexiku oznámeny kapitálové investice ve výši téměř poloviny celkových investic z roku 2020. Mexická asociace průmyslových parků navíc tvrdí, že v nových areálech, jež mají být v zemi postaveny do roku 2027, už nezbývá žádná volná kapacita. A do velké míry za to můžou právě čínští investoři, kteří prakticky vše ihned vykoupí.

„Strukturální důvody, které přivádějí kapitál do Mexika, tu rozhodně po nějakou dobu zůstanou. Nevidíme totiž žádné náznaky, že by se obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy v dohledné době zmírnila,“ řekl Juan Carlos Baker Pineda, bývalý náměstek mexického ministra zahraničního obchodu.

Co na to Američané?

Vedle čínských společností nearshoring v poslední době využívají i americké firmy. Také ty do Mexika stěhují své továrny, jež byly původně umístěny v jižní a jihovýchodní Asii, často dokonce přímo v Číně. Své plány na výstavbu továrny u města Monterrey v hodnotě 10 miliard dolarů (asi 220 miliard korun) navíc loni oznámil rovněž Elon Musk, který zde chce vyrábět elektromobily značky Tesla.

Mexiko má samozřejmě ze zájmu investorů velkou radost a snaží se podporovat jak americké, tak čínské firmy. Mnozí experti ovšem upozorňují, že středoamerická země musí dát pozor, aby si kvůli svým dobrým vztahům s Pekingem neznepřátelila Washington. Ve Spojených státech sice letos proběhnou prezidentské volby, ať už je ale vyhraje Donald Trump, nebo Joe Biden, ke zlepšení americko-čínských vztahů pravděpodobně v dohledné době nedojde.

„Mexiko v podstatě vyvěsilo pro Čínu velký poutač s nápisem ‚Vítejte u nás!‘. Nepotřebujete ale doktorát z mezinárodních vztahů, aby vám došlo, že takové jednání může ve střednědobém horizontu poškodit vztahy mezi USA a Mexikem,“ vysvětlil Enrique Dussel z Centra pro čínsko-mexická studia na Mexické národní autonomní univerzitě.

Zdá se tedy, že v nadcházejících letech bude muset mexická vláda svá rozhodnutí důkladně zvažovat, aby tak dokázala vybalancovat příliv čínských investic s dobrými vztahy se svým severním sousedem. Minimálně v nejbližší době každopádně bude nearshoring pro zemi klíčovou výhodou, která jí zajistí dobré postavení v současném neklidném globálním obchodě, napsala BBC.