Za zdravější dopravu! Česká Kolovna chce rozvíjet městskou mikromobilitu, přes Fingood vybírá více než tři miliony korun

Kolovna je český koncept, jenž se zaměřuje mimo jiné na prodej kol a cyklistického vybavení. Kromě toho ale nyní začíná budovat také síť parkovacích a dobíjecích stanic pro elektrokola, prostřednictvím kterých chce oslovit třeba ty, komu vadí dlouhé dojíždění do práce, dopravní zácpy, nedostatek parkovacích míst, anebo se chtějí podílet na snižování uhlíkové stopy.

Kolovna se zrodila před devíti lety v podhůří Králického Sněžníku, kde se zakladatel Rostislav Posker pustil do rekonstrukce penzionu. V jeho blízkosti pak zanedlouho vyrostlo Bikecentrum & Bistro, jehož součástí byla právě i půjčovna kol a elektrokol. To vše se nakonec rozrostlo také o e-shop.

Dnes roční tržby Kolovny přesahují 70 milionů korun, penziony má firma hned dva a cykloprodejny provozuje vedle Ostravy ještě v Praze. „Nyní se chceme víc zaměřit na rozvoj městské mikromobility. Chceme rozvíjet síť dobíjecích a parkovacích stanic pro elektrokola a oslovovat firmy, aby dopravu do zaměstnání na kole podporovaly,“ řekl Posker redakci Euro.cz jako první.





Zdravá alternativa dopravy

Cyklistika má dle firmy sloužit jako zdravá alternativa pohybu po městě, chybí jí ale dostatečná infrakstruktura. K tomu by mohl pomoci rozvoj malých parkovacích a dobíjecích stanic, jež lze umístit například v blízkosti kancelářských budov. Ostatně, do obdobného projektu se firma v tuzemsku už pustila, a to ve spolupráci se společností Nestlé. A první kroky pak už dělá i v sousedním Německu či o něco vzdálenějším Španělsku.

„Právě mikromobilita a budování dostatečné infrastruktury je jednou z našich hlavních priorit. A proto chceme klientům nabídnout kompletní servis – od prémiových kol a jejich servisu přes zajištění jejich bezpečného parkování až po pojištění či financování,“ přiblížil Posker.

Jezdíte po městě, v němž žijete či pracujete, na kole? Ano

Ne

S naplněním jeho cílů má pomoct mimo jiné i crowdfundingová platforma Fingood. Právě skrze tu hodlá Kolovna pro svoji expanzi získat více než tři miliony korun. „Kolovna je přesně ten projekt, který spoluvytváří DNA celého Fingoodu. Úspěšná česká značka, která vyrostla z nuly, mění trh, stává se lovebrandem,“ podotkl generální ředitel Fingoodu Vít Endler s tím, že firma na platformě není poprvé. Naopak skrze ni získala již tři úvěry.

Aktuálně mohou zájemci do Kolovny investovat s úrokovou sazbou ve výši 11 procent a vybrat si mezi ročním či dvouletým trváním investice. „Crowdfunding v tuto chvíli nabízí výrazně vyšší zhodnocení než standardní spořicí produkty. U investic, jako je právě Kolovna, zajímavý úrok navíc doprovází radost z toho, že se investor podílí na něčem smysluplném, na rozvoji úspěšné české firmy s výraznou podporou regionální ekonomiky i environmentálním přesahem,“ přiblížil Endler.

Vzhledem k tendenci Kolovny podporovat také ubytovací služby bude část peněz z crowdfundingu využita rovněž na budování prvních takzvaných tiny housů, a to hned ve dvou lokalitách v oblasti Jeseníků. Ubytovací zařízení nejen pro cyklisty bude na bázi dřevostavby a má umožnit ekologické bydlení v srdci přírody, kde návštěvníkům údajně nabídne veškerý potřebný komfort.