Zahraniční fanoušci cestující na fotbalové Euro podpoří růst německého HDP. Jen krátkodobý efekt, shodují se odborníci

Letošní evropský fotbalový šampionát, který v pátek odstartoval v Německu, přitáhne k našim sousedům velké množství fanoušků. A jak už to tak nejen u sportovních akcí chodí, očekává se, že utratí spoustu peněz za jídlo a ubytování. To se samozřejmě podepíše na ekonomice našeho zahraničního souseda, jehož hrubý domácí produkt (HDP) by měl ve druhém čtvrtletí mezikvartálně stoupnout o desetinu procenta. Jinými slovy, jen turisté cestující na fotbalové mistrovství Německu přinesou zhruba miliardu eur.

Údajně se ale bude jednat jen o jednorázový trend, který navíc nemá mít dlouhé trvání. Po odjezdu fotbalových turistů se výkonnost ekonomiky ve třetím čtvrtletí vrátí do původního stavu a zůstane přibližně stejná. Ve zprávě institutu Ifo to předpovídá jeho ekonom Gerome Wolf.

Podle něj lze precedens hledat třeba v uplynulém mistrovství světa z roku 2006, které se stejně jako to současné konalo právě v Německu. Hostitelské zemi během fotbalového šampionátu tehdy vzrostla čísla týkající se návštěvnosti turistů. Oproti „běžnému“ stavu jich kvůli turnaji přijelo a následně nocovalo o čtvrtinu více.





„Vezmeme-li to jako základ pro mistrovství Evropy v roce 2024, můžeme během šampionátu očekávat více než 600 tisíc zahraničních turistů a 1,5 milionu přenocování,“ uvádí Wolf ve zprávě. Příliv zahraničních návštěvníků se tak podepíše na tržbách, a to zejména v oblastech pohostinství a hotelnictví. Ty by po očištění o inflaci měly růst o 1,3 procenta.

Wolf však zároveň podotýká, že zatímco útraty za jídlo a nocleh porostou i ze strany domácích spotřebitelů, lze očekávat, že ostatní soukromé výdaje Němci naopak omezí. Celkový efekt tak pravděpodobně zůstane víceméně nulový. „Z makroekonomického hlediska má tento typ významných událostí spíše menší dopad, s výjimkou cestovního ruchu,“ komentuje vedoucí oddělení prognóz Ifo Timo Wollmershäuser.

Místo kina filmový večer

Závratné utrácení Němců v březnu nepředvídal ani Michael Groemling z Německého ekonomického institutu (IW). Podle toho je možné, že turnaj mnoho spotřebitelů využije jako příležitost ke koupi nové televize nebo k pití většího množství piva, ale utracené peníze ušetří v jiných oblastech: „Klobása místo restaurace, televizní večer místo návštěvy kina. Výdaje tak nutně nerostou, jen se přesouvají,“ cituje jej zpravodajská agentura Reuters.

Útratu spotřebitelů by pak mohl ovlivnit i výkon domácího týmu. Pokud by si němečtí hráči vedli dobře a posunuli se do další fáze turnaje, mohli by zlepšit náladu spotřebitelů, kteří by následně byli více ochotní své peníze utrácet. Respektive, čím déle Němci v Euru setrvají, tím déle se domácí spotřebitelé budou v rámci turnaje zásobovat jídlem a pitím.

Navýšení tržeb díky akci pak očekávají i další segmenty. Rostoucí zájem v březnu předpovídal rezervační portál Airbnb poskytující ubytování, prodejce reklamních ploch Stroeer či prodejci sportovního zboží Adidas, Nike a Puma.

A co víc, velká sportovní událost může zlepšit také „image“ hostitelské země. Zapomínat bychom dle Groemlinga neměli ani na skutečnost, že ekonomika je utvářena i náladou a očekáváním spotřebitelů. Jejich aktuální rozpoložení hraje tudíž podstatnou roli.