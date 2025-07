Začínala jako brigádnice u pokladny, teď šéfuje celému KFC v Česku a Rakousku. Ivana Makalová Dlouhá ukazuje, jak vypadá růst bez kompromisů

Její příběh je důkazem, že s odhodláním a vášní pro to, co děláte, je možné vyrůst z brigádnice až do čela fastfoodové sítě s největším počtem restaurací na českém trhu. Ivana Makalová Dlouhá začínala v roce 2005 na pokladně pražské restaurace KFC v Dejvicích. Od té doby stoupala kariérním žebříčkem a dnes už třetím rokem šéfuje zmíněné značce v celém Česku a Rakousku. Mezitím ale také stihla dokončit vysokou školu a stala se matkou hned tří dětí.

Na svoji první návštěvu KFC si manažerka vzpomíná dodnes. Tehdy ji tam jako malou vzala teta, když chodila na základní školu. I díky tomu se nyní řadí mezi její nejvěrnější zákazníky.

Lidé v KFC slaví životní milníky

Pod vedením Makalové Dlouhé KFC aktuálně v Česku provozuje 136 restaurací a zaměstnává přes sedm tisíc lidí. Mezi zaměstnanci je zastoupeno 64 národností, včetně zahraničních studentů z tak exotických zemí, jako jsou Indie, Bangladéš či Nigérie.

Kromě řízení samotné značky se manažerka angažuje v podpoře rovných příležitostí žen v byznysu a prosazuje férové pracovní prostředí. Firma proto zaměstnancům nabízí třeba jazykové kurzy či program zahrnující právní a finanční poradenství, takzvaný Life kompas. Přesto všechno s oblibou tvrdí, že její kariérní růst nijak výjimečný není.





„Více než polovina našich manažerů začíná jako brigádníci a více než polovina z nich jsou ženy, které u nás často najdou uplatnění i po mateřské. Nabízíme také zkrácené či flexibilní úvazky a brigády,“ prozrazuje v rozhovoru s redakcí Euro.cz.

Jaká je její rada pro ty, kdo teprve začínají? „Být sám sebou a nabídnout to, co umíte nejlépe,“ říká Makalová Dlouhá, kterou její práce baví i po 20 dlouhých letech: „Největší radost mám z pozitivních reakcí zákazníků. Často jsme propojení i s jejich významnými životními milníky. Studenti u nás oslaví úspěšně složenou zkoušku, dvojice k nám chodí na rande a dokonce jsme u nás měli už i svatbu. Ráda také sleduji, jak u nás rostou mí kolegové.“

Expanze poboček pokračuje

Loni KFC oslavilo 30 let na českém trhu. Svoji první pobočku firma otevřela ve Vodičkově ulici v Praze. Na oslavu svých „narozenin“ pak přidala loni v listopadu na Václavském náměstí novou vlajkovou provozovnu, která je první v Evropě a hned po americkém městě Louisville v Kentucky teprve druhá na světě. Kvůli tomuto označení bylo nutné splnit 168 kritérií.





Dnes tak na ploše 766 metrů čtverečních nabízí v režimu 24/7 až 152 míst k sezení a spoustu digitálních a dalších vychytávek – jako třeba novou službu „table service“, kdy obsluha donese jídlo až ke stolu. Tu využijí asi dvě třetiny zákazníků, přičemž díky zájmu uvažuje vedení o případném rozšíření na další místa.

Opomenout ale nelze ani energeticky úsporné osvětlení nebo nábytek z udržitelných materiálů. A stejně jako jinde nechybí ani online kiosky, přes které už jde polovina tržeb KFC – a jejichž podíl se dále navyšuje. Další dvě pětiny pak připadají na pokladny a zbytek na rozvoz.

Co se nových restaurací týče, ty přibývají každým rokem, přičemž vždy jde zhruba o sedm až devět míst. „Letos jsme přidali pobočky v Mostě a Karlových Varech a do konce roku určitě otevřeme další. Díváme se přitom nejen na města, kde už jsme, ale i na ty, kde naše restaurace zatím chybí, přemýšlíme o nových formátech. Máme třeba pobočku na zrekonstruovaném plzeňském nádraží nebo jsme loni otevřeli restauraci v Jindřichově Hradci, který má jen 20 tisíc obyvatel. Nicméně je velmi úspěšná, takže města podobné velikosti nyní analyzujeme, protože před pár lety pro nás byl hranicí počet obyvatel 50 tisíc,“ přibližuje Makalová Dlouhá s tím, že ve druhé polovině roku přibyde mimo jiné restaurace na dálnici D2 na odpočívce Ladná.

Novinky v nabídce

Základem nabídky KFC je samozřejmě smažené kuře připravované podle tajného receptu zakladatele Colonela Sanderse. S aktuálními trendy ale přibývají i nové produkty. Loni to byl třeba „Bubble Tea“, který je hitem pro mladé. A oblíbený je také „Shake“. „Co se týká těchto novinek, máme výhodu v menších městech, protože tam většinou něco podobného nabídneme jako první a jinde to lidé nenajdou,“ podotýká Makalová Dlouhá.

Kromě nich se letos mezi strávníky uchytil také Cheezy Crunch Zinger, tedy smažený sýr se Zinger řízkem, který byl představen pouze a jen v Česku. V červenci pak nabídku KFC rozšířily „Tacos“ či menu „California Summer“, které nabízí chuť avokáda, chipotle omáčky a drcených „Nachos“.

A pokud jde o nejpopulárnější pokrmy, k těm na zdejším trhu patří jednoznačně „Twister“ a „Qurrito“. Velkou zásluhu na tom má fakt, že Češi patří v rámci celé značky k vůbec největším konzumentům tortill. „S trochou nadsázky říkám, že jsme to byli my, kdo je tortilly naučil jíst,“ směje se Makalová Dlouhá a zároveň dodává, že suroviny prodávané na zdejším trhu pocházejí až na výjimky, jako je třeba avokádo, od českých dodavatelů. Konkrétně například kuřecí maso odebírá KFC z Vodňan a Klatov, zatímco zelenina pochází od firmy Beskyd Fryčovice. Každá z těchto společností pochopitelně musí projít přísným auditem kvality.

Změny zákaznických návyků

Celý řetězec by měl letos v Česku obsloužit kolem 27 milionů zákazníků, přičemž toto číslo roste každoročně zhruba o osm procent. Přispívají k tomu jak nové restaurace, tak třeba prodlužování otevírací doby či pobočky otevřené po celý den. Těch je nyní v Praze a Brně již celkem osm.

Opomenout ovšem nelze ani poměrně rychle se měnící zvyky zákazníků, kteří přicházejí stále častěji i na snídaně nebo na kávu a čaj. „Odpoledne se lidé staví také na svačinu v podobě našich snacků nebo ‚B-smart‘. Zároveň věnujeme velkou pozornost nápojům a vegetariánským produktům a průběžně testujeme nejen v Česku měnící se chutě lidí, abychom podle toho naši nabídku upravili,“ vysvětluje na závěr Makalová Dlouhá.