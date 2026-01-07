Není kostička jako kostička. Lego přichází s jednou z největších změn za posledních 50 let, jeho stavebnice „obživnou“

Lego Smart Play – tenhle název si dobře zapamatujte. Dost možná totiž změní způsob, jakým si děti (i dospělí) s legendární stavebnicí hrají. Dánská společnost na probíhajícím veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas CES 2026 představila novinku, díky níž legendární stavebnice s trochou nadsázky obživne.
Jedná se o kostičku Smart Brick s tradičními rozměry 4×2, která umí interagovat s některými z dalších částí stavebnice, konkrétně takzvanými Smart Tagy a Smart Minifigurkami, a to pomocí audiovizuálních efektů. Tedy jinými slovy, nacházejí-li se tyto součástky blízko sebe, může kostička například při soubojích „starwarsovských“ postaviček světelným mečem vydávat právě jeho nezaměnitelný zvuk.
Kostička Lego Smart Play 4 × 2. Autor: Lego
Jak popisují kolegové z našeho sesterského webu Cnews.cz, vše výše uvedené je umožněno díky zakomponování vlastního řídicího čipu do kostičky, několika senzorů a LED osvětlení. Součástí je však i akcelerometr, NFC a zvukový reproduktor s vestavěným syntezátorem. Zmíněný čip, který celý systém řídí, si přitom dánský výrobce vyvinul zcela sám, a to včetně komunikačního protokolu, jenž je postaven na technologii Bluetooth LE, ačkoliv s ohledem na bezpečnost obsahuje i další vrstvu.
K chytrému telefonu, jakkoliv by se to mohlo zdát samozřejmé, se ale kostička žádným způsobem připojovat nebude. Celý koncept Lego Smart Play byl navržen tak, aby spolu reagovaly výhradně jednotlivé díly stavebnice, tedy tagy, figurky a kostičky. Ty bude nutné pochopitelně čas od času dobít, k čemuž má posloužit bezdrátová nabíječka, na kterou se vejdou vždy dvě takové kostičky.
Lego Smart Brick. Autor: Lego
Ony „starwarsovské“ postavičky nebyly před chvílí zmíněny náhodou. Lego svoji novinku, o níž zástupci společnosti říkají, že představuje největší změnu o roku 1978, kdy společnost uvedla na trh právě vlastní figurky, představí v rámci nových sad „z předaleké galaxie“, jež se začnou prodávat 1. března letošního roku.
Nejlevnější z nich, Darth Vader’s TIE Fighter, bude stát 1 700 korun, nejdražší Throne Room Duel & A-wing vyjde bez stovky na čtyři tisíce. Stavebnice se mají lišit počtem chytrých kostiček, tagů i minifigurek. Například největší sada bude mít dvě chytré kostičky, tři figurky (Luke, Darth Vader, Palpatine) a pět tagů. Předprodej má začít již 9. ledna, píše s odkazem na informace Lego Cnews.cz.