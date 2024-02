Výrobci chytrých telefonů sází na umělou inteligenci. Doufají v obdobný boom, jaký odstartoval internet v mobilu

Od překladu konverzací a jejich shrnutí po pořizování i úpravu fotografií. Funkcí, které jsou založené na generativní umělé inteligenci (AI), v chytrých telefonech postupně přibývá. Podle jejich výrobců mají totiž obrovský potenciál povzbudit líný prodej smartphonů a spustit takzvaný supercyklus, což je v tomto případě označení pro rozpoutání enormní poptávky.

Tu výrobci chytrých telefonů naposledy zažily v první polovině uplynulé dekády, kdy se trh během pěti let rozrostl z 300 milionů prodaných kusů na 1,5 miliardy, uvádí CNBC s odkazem na statistiky výzkumné společnosti IDC. V loňském roce se oproti tomu celosvětově prodalo na 1,16 miliardy kusů, což představuje nejmenší hodnotu za posledních deset let.

Svět plný služeb a obsahu

Mainstreamem se chytré telefony před lety začaly stávat díky rozšiřujícím se aplikacím jako Facebook, Instagram, WhatsApp, Snappchat, Twitter či Uber. „Za růstem nestál fakt, že Apple uvedl na trh iPhone nebo že Google spustil Android. To, co doopravdy rozpoutalo supercyklus, byla skutečnost, že lidé byli schopní nosit internet v kapse,“ vysvětluje pro zmíněný web viceprezident pro data a analytiku v IDC Francisco Jeronimo.

Roli ovšem hrály i další souvislosti, jako byla možnost uskutečnit videohovor přes internet pomocí 3G sítě a její následný upgrade na 4G, což znamenalo ještě vyšší rychlost. „K dispozici nám nebyl jen prohlížeč, ale celý operační systém a svět aplikací, které přinášely mnoho služeb a obsahu,“ doplňuje Jeronimo.





Hlavní analytik CCS Insight Ben Wood pak za výraznější období poslední doby považuje jen odhalení nového iPhonu. Po něm se situace zklidnila, ovšem nejspíš jen dočasně.

Nástroje umělé inteligence do svých zařízení už nyní přidává Samsung, který tak učinil v případě smartphonu Galaxy S24 Ultra. Kromě něj ale uvedenou technologii do telefonů vlastní značky Pixel integrovala i společnost Google, zatímco Apple mezitím přidání funkce údajně zkoumá.

AI coby odlišující prvek

O tom, že trh s chytrými telefony čeká nový boom, je přesvědčený také vedoucí jedné z mobilních divizí jihokorejského Samsungu James Kitto: „Očekáváme, že tomu tak bude. Vidíme opravdu, opravdu vysokou poptávku.“

Konkrétně Samsung přišel s funkcí, která umožňuje označit objekt ve fotoaparátu mobilního zařízení a vyhledat jej skrze Google. Vedle toho navíc přidal i možnost překladu telefonních hovorů. „Právě teď jsme na úsvitu zcela nové éry, éry telefonů s umělou inteligencí,“ konstatuje Kitto.

Obdobného názoru je i viceprezident produktového managementu Pixelu Brian Rakowski. Ten očekává, že AI dostane zájem o mobilní telefony opět na vysokou úroveň. „Už víme, že umělá inteligence bude odlišujícím prvkem a další vlnou inovací napříč všemi technologiemi,“ říká s tím, že Google na integraci umělé inteligence do svých zařízení pracuje už roky, a to zejména přidáním procesorů pro chytré telefony řady Tensor. Nedávno jednotkám Tensor Processing Units (TPU) umožnil provozovat svůj systém Gemini nano AI, přičemž v příštím roce by společnost měla uvést pokročilejší verze i pro Android.

Žádný boom a příliš nudný hardware

Zatímco sami výrobci si jsou příchodem nového supercyklu takřka jisti, řada analytiků zůstává v tomto směru poněkud rezervovanější a tvrdí, že nic obdobného v následujících letech moc pravděpodobné není. Nových funkcí totiž není dostatek.

V letošním roce se sice podle IDC prodeje smarphonů zvýší, a to na 1,19 miliardy kusů, v těch následujících by ale měl trh růst víceméně jen symbolicky – konkrétně mezi lety 2025 a 2028 očekává společnost nárůst o pouhá dvě až tři procenta, neboť spotřebitelé budou na své peníze i nadále opatrní.

„V nejlepším případě to pomůže udržet prodeje a přidá trochu dalšího zájmu o smartphony v době, kdy je hardware čím dál nudnější,“ míní analytik CCS Insight Wood. Otázkou navíc zůstává, jak moc inteligentní se zařízení s využitím umělé inteligence (AI) ve finále stanou.

Minimálně podle Jeronima z IDC totiž příliš chytrosti zatím nevykazují. „Když uvidíte billboard s nejnovějším filmem od Tarantina nebo novým dílem Mission Impossible, co uděláte? Musíte otevřít aplikaci, rezervovat vstupenky, napsat textovou zprávu své ženě, kam má přijít, přejít do kalendáře, abyste zkontrolovali, jestli máte volno, a tak dále,“ dodává.

Nutno podotknout, že ačkoli telefony výrazné zjednodušení těchto úkonů zatím nenabízejí, celá řada společností na obdobné technologii již pracuje. Mezi nimi třeba Humane či Rabbit, připomíná na závěr CNBC.