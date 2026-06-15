Menu Zavřít

Do Chorvatska klidně jen za sedm stovek. Přímé spojení na Jadran nabízejí Ryanair, RegioJet i polské dráhy

Cestování
Jan Boháč
Dnes
Chorvatské přímořské město Dubrovník
Autor: Shutterstock

S blížící se letní sezónou dopravci zavádějí či posilují přímé spojení mezi Českem a chorvatským pobřežím. Vedle tradičních autobusových linek se vrací i noční vlak k Jadranu, přičemž nechybí ani letecké spoje do nejpopulárnějších přímořských destinací. Ceny jízdenek začínají už pod tisícikorunovou hranicí, volná místa o žádaných prázdninových termínech ale rychle mizí a jsou samozřejmě i podstatně dražší.

Stejně jako každý rok, i letos se statisíce Čechů vydají na letní dovolenou k plážovým destinacím po celém Chorvatsku. A ačkoliv mnoho z nich k této cestě zvolí svůj osobní automobil, existuje také široká nabídka autobusových, leteckých či vlakových spojů, kterými se lze dostat přímo až k Jadranu.

Flixbus jezdí už od začátku jara

Přímé autobusové spojení z Česka do Chorvatska nabízí ve skutečnosti celá řada dopravců. Nejširší nabídku spojů má ale aktuálně Flixbus, který během prázdninových měsíců provozuje linky do všech větších měst na chorvatském pobřeží, a také do mnoha dalších menších letovisek, jako je třeba Rovinj, Vodice nebo Šibenik. Třeba z Prahy do Rijeky si přitom mohou cestující v určité dny vybrat dokonce ze čtyř přímých autobusů, mezi nimiž jsou denní i noční spoje.

„Linky do Chorvatska jsme letos spustili již před Velikonoci, další vlna a každodennost spojení přibývá v červnu. Zájem roste s blížícími se prázdninami, přičemž spoje mezi čtvrtkem a nedělí se v červenci a srpnu pravidelně vyprodávají. Spojuje se v nich totiž skupina cestujících, kteří chtějí v Chorvatsku strávit celý týden, a ti, kteří se chystají do Chorvatska jen na prodloužený víkend. Loni jsme tedy na tyto dny nasadili dvoupatrové autobusy, a je možné, že i letos budeme podle potřeby přidávat kapacitu,“ řekl tiskový mluvčí českého Flixbusu Tomáš Beránek.

Do Španělska letos i kvůli válce na Blízkém východě míří rekordní množství turistů. Řadě místních se to ale nelíbí
Přečtěte si také:

Do Španělska letos i kvůli válce na Blízkém východě míří rekordní množství turistů. Řadě místních se to ale nelíbí

Kromě linek z Prahy se mohou našinci na Jadran dostat i autobusy vyjíždějícími z Polska, jejichž cesta vede přes Ostravu, Olomouc a Brno a které kromě větších měst míří rovněž na ostrov Krk či na Makarskou riviéru. Největší zájem je ale podle Beránka o jízdenky do velkých historických destinací, jako je třeba Rovinj a Pula na Istrii nebo Zadar, Šibenik a Split v Dalmácii.

Co se týče cen jednotlivých jízdenek, ta se liší podle výchozí a cílové lokality i podle termínu a obsazenosti daného autobusu. „Ačkoli situace na trhu paliv stále není úplně stabilizovaná, ceny jízdenek jsme pro letošní sezonu neměnili. Do Chorvatska začínáme na 999 korunách (Rijeka a Opatija), většina dalších destinací je dostupná od zhruba 1 100 až 1 300 korun. Průměrná cena na červen do Chorvatska je aktuálně kolem šestnácti stovek,“ doplnil pro Euro.cz Beránek s tím, že v některých pátečních prázdninových termínech ale jízdenky stojí i kolem dvou a půl tisíce.

RegioJet ponechal ceny stejné

Dvě přímé autobusové spojení do Chorvatska přes letošní léto nabízí i konkurenční RegioJet. Aktuálně firma každý den vypravuje noční linku z Prahy přes Brno a Bratislavu do Zadaru, Sukošanu, Biogradu na Moru, Pakoštane, Vodice, Šibeniku, Primoštenu, Trogiru a Splitu, druhý spoj pak míří třikrát týdně do Rijeky a Crikvenice.

Nejlevnější jízdenky na první trase začínají na 999 korunách, druhá linka do severněji položených destinací může být ještě o stovku levnější. Jízdné v prázdninové pátky je ale opět dražší, cestující vyjde na zhruba 1 400 až 2 100 korun.

Zapomeňte na Chorvatsko. Albánie nabízí krásné pláže, zachovalá historická města i výborné jídlo. A to vše za skvělou cenu
Přečtěte si také:

Zapomeňte na Chorvatsko. Albánie nabízí krásné pláže, zachovalá historická města i výborné jídlo. A to vše za skvělou cenu

„O cestování do Chorvatska je letos vyšší zájem než v loňském roce. Některé termíny jsou už vyprodané nebo zbývají poslední volná místa, především u pátečních odjezdů na začátku prázdnin. Dobrou zprávou pro cestující je to, že navzdory růstu cen pohonných hmot ceny jízdného nezvyšujeme a ponecháváme je na stejné úrovni jako v minulém roce,“ popsala Dita Tomešová, výkonná ředitelka RegioJetu pro autobusovou dopravu.

Nočním vlakem šestkrát týdně

Ještě před několika lety vozil RegioJet cestující do Chorvatska i nočním vlakem, od roku 2024 ho ale nahradily zmíněné autobusy. Letos přímé spojení nabízí polský státní dopravce PKP ve spolupráci s Českými drahami, a to díky vlaku jménem Adriatic Express, který bude v provozu od 26. června do 31. srpna, a kromě chorvatské Rijeky zamíří také do slovinského přístavního města Koper.

Souprava bude jezdit šestkrát týdně, přičemž na našem území zastaví ve stanicích Bohumín, Ostrava, hlavní nádraží, Ostrava-Svinov, Hranice na Moravě, Přerov, Otrokovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Hodonín a Břeclav. Ve Slovinsku pak budou moci cestující vystoupit i v hlavním městě Lublani nebo v Postojné, kde se nachází známé jeskyně.

Česká letní klasika: Cesta do Chorvatska se letos prodraží, řidiči musejí počítat s výrazně vyšší cenou nafty mimo ČR
Přečtěte si také:

Česká letní klasika: Cesta do Chorvatska se letos prodraží, řidiči musejí počítat s výrazně vyšší cenou nafty mimo ČR

Nejlevnější jízdenka do Rijeky na sedadle druhé třídy aktuálně vychází (bez ohledu na výchozí stanici v Česku) na 1 362 korun, do slovinského Koperu jízdenky začínají už na 866 korunách. Lehátko ve čtyřmístném oddílu nabízené pouze u cest do Rijeky je ale o poznání dražší, aktuálně se pohybuje v rozmezí od 2 100 do 3 500 korun.

Přímé lety

Nejrychlejší možnost dopravy do Chorvatska pochopitelně zajišťují letecké společnosti. Pokud ale zůstaneme pouze u přímých letů, v Česku takové spojení letos nabízí jen Letiště Václava Havla v Praze. Z Ruzyně se mohou cestující vydat s Croatia Airlines do Splitu a Dubrovniku, se Smartwings do Splitu a s Ryanairem do Zadaru.

MM26_MIF

Ceny přímých letenek se samozřejmě liší podle data, destinace, letecké společnosti i zvoleného tarifu. Jednosměrné letenky se společností Smartwings do Splitu se přes prázdniny pohybují zhruba v rozmezí od 3 000 do 6 300 korun, zatímco v Croatia Airlines si za stejnou trasu účtují od tří a půl do šesti tisíc. Podobně nákladná je i cesta do Dubrovníku, která vychází na zhruba 3 500 až 5 900 Kč.

Místo Dubaje Evropa, Turecko či Kapverdy. Válka na Blízkém východě mění cestovní preference Čechů
Přečtěte si také:

Místo Dubaje Evropa, Turecko či Kapverdy. Válka na Blízkém východě mění cestovní preference Čechů

Nejlevnější lety pak nabízí Ryanair na lince do Zadaru, a to od zhruba sedmi set do tří a půl tisíce. Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o nízkonákladovku, je v ceně těchto letenek zahrnuto vždy jen malé příruční zavazadlo.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Měli by zaměstnavatelé povinně uvádět mzdu už v pracovním inzerátu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Jugoška, Balt, Bulharsko i „Mácháč“. Vzpomínáte, kam Čechoslováci jezdili za socialismu na dovolenou?
1/13 otázek
Spustit kvíz


Czech Internet Forum: nejvýhodnější vstupné pořídíte jen do konce června!
VÍCE INFO