Vietnamská ekonomika míří k sedmiprocentnímu růstu. Motorem je průmysl a stavebnictví, těží ale i z odklonu firem od Číny

Rychlost vietnamského hospodářského růstu by letos mohla dosáhnout sedmi procent. S odkazem na ministra plánování a investic Nguyena Chi Dunga to uvedla zpravodajská agentura Bloomberg. Podle tamních úřadů jsou momentální hnací silou země průmyslová a stavební odvětví. „Pokud se podaří rychlé tempo růstu udržet i nadále, mohlo by v roce 2024 překročit stanovený cíl,“ nechal se slyšet Dung s tím, že původně vláda předpovídala 6,5procentní nárůst.

Ještě o něco střízlivější je pak prognóza Mezinárodního měnového fondu (MMF). Podle něj vzroste hrubý domácí produkt Vietnamu meziročně o šest procent. To však stále bude o jeden procentní bod více než vloni, což bohatě stačí k tomu, aby se země zařadila mezi aktuálně nejrychleji rostoucí ekonomiky vůbec.

Atraktivní pro Apple i Samsung

Vietnam v současnosti těží mimo jiné i z rostoucího vývozu a přímých zahraničních investic. Druhý ze zmíněných faktorů by dle náměstka ministra plánování a investic Tran Quoc Phuonga mohl v letošním roce dosáhnout až 40 miliard dolarů. Pro srovnání, loni zahraniční investice odpovídaly 36,6 miliardy.





Zemi hraje do karet skutečnost, že pro celou řadu zahraničních investorů představuje alternativu Číny. Mezi těmi je Vietnam oblíbený třeba kvůli nízkým mzdovým nákladům, ale i díky schopnosti vyrábět spolehlivou spotřební elektroniku. Ostatně, i proto tento jihoasijský stát vloni za své hranice vyvezl zboží v celkové hodnotě atakující 97 miliard dolarů.

Více utrácet se ve Vietnamu letos zavázala třeba společnost Apple. Ta v zemi od roku 2019 prostřednictvím vlastního dodavatelského řetězce utratila už téměř 16 miliard dolarů. Kromě toho představuje Vietnam také důležitou výrobní základnou pro společnosti jako Samsung Electronics, Foxconn a Intel.

A aby toho nebylo málo, v neposlední řadě je dlouhodobě označován též za vůbec nejdostupnější stát pro expaty (lidi žijící mimo svou zemi – pozn. red.) na světě. Na první příčce studie InterNations 2024, jež o tomto tématu pojednává, se letos Vietnam ocitl počtvrté za sebou.

Potenciál brzdí boj proti korupci

V čem má naopak vietnamská ekonomika dlouhodobě rezervy, je zjevná neochota úředníků uvolňovat prostředky na budování infrastruktury, a to třeba kvůli tvrdé vládní doktríně přezdívané Hořící pec. Ta je navenek prezentovaná jako kampaň proti korupci, která rozhodovací možnosti úřadů takřka zmrazila.

Ostatně, čerpání veřejných investičních prostředků bylo v prvním letošním pololetí meziročně nižší a odpovídalo 29,4 procenta původního plánu ministra Pham Minh Chinha. Ten na úředníky přitom opakovaně apeloval, aby výdaje na schválené investice urychlili. Loni země uvolnila 30,5 procenta plánovaných financí.

Úkoly pro centrální banku

Ministerstvo pro letošní rok stanovilo celkem dva možné scénáře hospodářského růstu. V prvním z nich by se HDP mohl v posledních dvou čtvrtletích zvýšit o 6,5, respektive o 6,6 procenta. Druhou možností je, že by ekonomika ve třetím kvartálu rostla rychlostí 7,4 procenta, zatímco v tom poslední by tempo růstu bylo 7,6procentní.

Chinh úředníky nakonec vyzval, aby ve třetím čtvrtletí usilovali o hospodářský růst rychlostí 6,5 až 7,0 procenta. Centrální bance nařídil zajistit dostatečnou nabídku peněz, pokračovat v politice snižování úrokových sazeb a ve snaze podpořit podniky udržovat nízké náklady na půjčky.